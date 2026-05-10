“Es tiempo de mujeres”: Sheinbaum destaca labor de las madres en México

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, llamó este domingo a reconocer, compartir y valorar el trabajo de cuidados que realizan diariamente las madres mexicanas, al emitir un mensaje con motivo del Día de las Madres, celebrado este 10 de mayo en el país.

A través de redes sociales, la mandataria federal afirmó que “es tiempo de mujeres” y sostuvo que visibilizar las labores de cuidado representa una forma de construir un México más justo.

“Es tiempo de mujeres y nos toca reconocer, compartir y valorar el trabajo de cuidados que realizan todos los días, pues es la mejor forma de amar, de agradecer y de construir un México más justo y más feliz para todas”, escribió.

Sheinbaum también expresó sus deseos para que las madres mexicanas reciban cariño y reconocimiento no solo durante esta fecha, sino todos los días.

“Deseo de corazón que todas las mamás mexicanas reciban todos los días el cariño, la alegría y la dicha que merecen”, añadió.

El mensaje fue acompañado por una fotografía en la que aparece abrazando a dos mujeres mayores durante uno de sus actos públicos.

En el marco de esta conmemoración, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) difundió un reporte sobre las condiciones sociales y económicas de las madres mexicanas, en el que se analizaron aspectos como empleo, escolaridad, ingresos y uso del tiempo.

Entre los datos destacados, el instituto señaló que la actividad a la que más tiempo destinan las madres en México son los quehaceres del hogar, con un promedio de 20.5 horas semanales.

El estudio también indicó que dedican en promedio 17.3 horas a la atención y cuidado no remunerado de niñas, niños, personas adultas mayores, enfermas o con discapacidad, así como 10.3 horas a actividades de estudio o capacitación.