Mara Lezama recorre santuario maya en el Día Nacional de la Cultura Maya

FELIPE CARRILLO PUERTO.- En el marco del Día Nacional de la Cultura Maya, la gobernadora Mara Lezama Espinosa visitó y recorrió uno de los centros ceremoniales mayas ubicados en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, como muestra de respeto, reconocimiento y compromiso con los pueblos originarios.

Durante la visita al santuario, Mara Lezama y la presidenta municipal Mary Hernández, escucharon y respetaron el significado espiritual del lugar y la importancia de preservar las prácticas ancestrales heredadas por sus antepasados.

Don Cornelio y don Simón, guardianes del centro ceremonial, destacaron que continúan la labor iniciada por quienes los precedieron, cuidando el recinto sagrado y manteniendo viva la fe y las tradiciones mayas.

Resaltaron que estos espacios son fundamentales para la vida espiritual, la salud y el equilibrio de la comunidad, al tiempo que expresaron bendiciones y buenos deseos para quienes visitan y respetan el santuario.

La gobernadora Mara Lezama, a quien también acompañó la presidenta honoraria del Sistema DIF Quintana Roo, Verónica Lezama, destacó la importancia de honrar la cultura maya no solo en fechas conmemorativas, sino de manera permanente, impulsando acciones que fortalezcan la identidad, la historia y los derechos de las comunidades mayas de Quintana Roo.

Este recorrido forma parte de las actividades conmemorativas del Día Nacional de la Cultura Maya, una fecha dedicada a reconocer la grandeza, sabiduría y legado vivo del pueblo maya en México.