Disney se niega a eliminar escenas LGBT en Thor: Love and Thunder, y prefiere no estrenarla en Malasia.

De acuerdo con Variety, el operador de teatro de Malasia, Golden Screen Cinemas, ha anunciado que ‘Thor: Love and Thunder’ no se transmitirá en ese país.

“Estimados clientes, les informamos que Disney ha actualizado que ‘Thor Love and Thunder de Marvel Studios’ no se estrenará en Malasia después de todo. Agradecemos su paciencia y nos disculpamos por cualquier inconveniente causado”, dijo GSC en sus redes sociales. Y es que en la película de Thor, Korg, su amigo, el hombre de piedra, detalló que se reproducen entre hombres, al darse la mano en un río de lava hasta procrear a una pequeña criatura de piedra. Dijo que así nació él y que esperaba tener un hijo con algún otro espécimen igual a él.

Por otro lado está Valkyrie, quien según los críticos manifestó que es bisexual en la misma plática que tuvo con Korg acerca de su proceso de reproducción. Se dice que en varias escenas la super heroína hizo algunos comentarios hacia Jane, la pareja del protagonista, en los que habría dejado ver su preferencia sexual también por las mujeres.

El movimiento de aplazamiento es el segundo lanzamiento perdido de una película manejada por Disney en Malasia en sólo dos meses. En junio, el estreno de la animación de Pixar “Lightyear” se canceló después de que la autoridad de censura del país (LPF) solicitara cortes de la película, en especial de la escena que incluía un beso entre personas del mismo sexo.

Disney se negó y se espera que publique “Lightyear” directamente en el servicio de transmisión Disney+ Hotstar. Malasia fue uno de los casi 20 países, en su mayoría de origen musulmán, que se opusieron a los tintes homosexuales.

Pero Malasia no es el único país cancelando, otra de las películas más reciente de Marvel Studios, “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, fue noticia de taquilla incluso antes de que saliera cuando se reveló que la película no llegaría a los cines de algunas naciones del Medio Oriente, incluida Arabia Saudita, luego de la decisión de no hacer una edición solicitada a la película. La edición en cuestión se refería a alguna forma de contenido LGBTQ+, pero Disney tomó la decisión de no lanzar la película en lugar de hacer la edición.

Este es el último movimiento en lo que ha sido un intento continuo de Disney para representar mejor a las comunidades LGBTQ+. Para una compañía que ha estado haciendo películas durante casi 100 años, ha sido un largo camino hasta el punto en el que se encuentra en este momento.

La apuesta de Disney no es sorpresa. En este caso, la compañía no ofreció comentarios sobre ‘Thor: Love and Thunder’, pero confirmó que el lanzamiento no seguirá adelante.

Variety mencionó que Malasia pidió recortes a escenas LGBTQ+ que el estudio optó por no hacer.

El dolor de Golden Screen Cinemas por la pérdida de otro título importante de Hollywood refleja el daño económico que los cines de Malasia han sufrido durante dos años de medidas intermitentes de control de Covid. Las entradas al cine se desplomaron de un promedio de 77 millones por año en el período 2017-2019 a solo 3,72 millones en 2021. Los exhibidores también se quejan de que la ventana cinematográfica en el país ahora se ha reducido a la mitad de 90 días a solo 45 días.

Así pues, lo que depara el futuro es una incógnita. Disney ciertamente parece comprometido a continuar incluyendo la representación LGBTQ+ en sus películas, pero muchos sienten que lo que está h