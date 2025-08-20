Distanciamiento del Gobierno mexicano con la DEA, por caso Cienfuegos: Sheinbaum

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- El Gobierno de México tuvo un distanciamiento con la Agencia de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) estadounidense debido a la detención del general y exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos.

Así lo reconoció la presidenta Claudia Sheinbaum quien en su conferencia mañanera de este miércoles subrayó que actualmente las agencias de seguridad estadounidenses, como la DEA, ya no pueden operar sin regulación en México.

Señaló que a partir del caso Cienfuegos, detenido en Los Angeles, California, en 2020 señalado por presuntos vínculos con el narcotráfico, hubo límites desde el Gobierno federal.

“A partir de ahí el presidente López Obrador puso más límites a las agencias. Esos límites continúan”, atajó.

En su gobierno, el tabasqueño reformó la Ley de Seguridad Nacional para limitar la actuación en México de las agencias como la DEA, además cerró la Unidad de Investigación Sensible (SIU, por sus siglas en inglés) de la DEA en México y se separó de la Iniciativa Mérida.

Luego de que ayer la Presidenta desmintió que haya acuerdo alguno entre el Gobierno federal y la DEA, Claudia Sheinbaum dijo desconocer los motivos de la agencia estadounidense para asegurar que hay una estrategia de colaboración en la frontera cuando es imprecisa la información.

La mandataria federal insistió que el trabajo contra el crimen organizado y las operaciones en México son responsabilidad únicamente de las autoridades mexicanas, desde las municipales, estatales y federales. Asimismo reiteró que pese a la coordinación y colaboración con Estados Unidos, no habrá subordinación.

Fuente: El Sol de México