Vagón de Tren Maya no descarriló, sufrió un “percance de vía”: director

CIUDAD DE MÉXICO.- El percance de vía que provocó el impacto de dos vagones del Tren Maya ocurrido ayer en el tramo 3, entre Cancún y Mérida, fue una anomalía, señaló Óscar David Lozano, director general del Tren Maya.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario explicó que se trató se un percance de vía y no de un descarrilamiento porque se identificó que el problema se generó a partir de un apartado de cambio de vía que se activó de manera inusual.

“Es una anomalia que tenemos que analizar porque esos no debería haber pasado en el sistema ferroviario (…) es un percance de vía, no es un descarrilamiento”, explicó.

Minutos antes de las 14:00 horas de ayer, en la estación Izamal del Tren Maya, un tren se encontraba detenido en el paradero, en una via secundaria. Cuando un segundo tren que pasaba por la vía primaria, el aparato de cambio de vía se activó y el último vagón de este tren se desvió hacia la vía secundaria, impactando con el convoy estacionado.

En los trenes 304 y 307, los cuales resultaron afectados por el impacto, viajaban 261 pasajeros, pero todos resultaron ilesos y sin lesiones, aseguró el director del Tren Maya.

Lozano detalló que hasta el momento no se sabe por qué se activó el aparato de cambio de vía, pero puntualizó, que mientras la comisión dictaminadora encuentra las causas, se utilizará sistemas de prevención como la instalación de sujeciones metálicas(bridas) para evitar el movimiento no autorizado en el aparato de cambio de vía, así como un segundo mecanismo de comprobación.

El director del Tren Maya consideró que tras el incidente, los protocolos de seguridad se implementaron de manera adecuada, desde los frenos de emergencia por parte de la maquinista del tren, la ecuación de las personas de los vagones colisionados, y las alternativas de los servicios ofrecidos posterior al accidente.

Reiteró que la comisión dictaminadora de accidentes ferroviarios del Tren Maya será la que determine cuáles fueron los motivos del mal funcionamiento en el aparato de cambio de vía, además de que también se abrieron investigaciones por parte de la Fiscalía General de la República.

Fuente: El Sol de México