Dona DIF Playa del Carmen aparatos asistenciales al Hospital General del Bienestar

PLAYA DEL CARMEN.- Con el firme compromiso de mejorar el bienestar de las familias, el presidente honorario del DIF Playa del Carmen, Eduardo Asencio Martínez, realizó la entrega de sillas de ruedas, andaderas y muletas al Hospital General del Bienestar, equipos que brindarán mayor independencia, seguridad y calidad de vida a los pacientes que los requieran.

Durante el evento, celebrado en el interior del hospital, Asencio Martínez destacó que esta acción fue posible gracias al apoyo de la presidenta municipal, Estefanía Mercado, en coordinación con el Gobierno del Estado, lo que permitió atender de manera ágil la gestión.

“Hoy entregamos estos aparatos de movilidad asistida que facilitarán el traslado y la rehabilitación de pacientes, contribuyendo a su recuperación y a la tranquilidad de sus familias”, señaló.

La directora del hospital, Elvia Flores Loera, agradeció a la presidenta municipal y al DIF Playa del Carmen la donación, que será de gran ayuda para mejorar la movilidad de lo pacientes, así como para fortalecer la atención en el área de rehabilitación.

La entrega de estos equipos representa un avance importante en la atención a la salud de la comunidad, al beneficiar tanto a los pacientes que enfrentan dificultades para caminar como al personal médico en su labor diaria.

Con acciones como esta, el DIF Playa del Carmen reafirma su compromiso de trabajar por el bienestar, la salud y la calidad de vida de las familias de nuestra ciudad.