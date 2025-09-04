Otorga Mara Lezama certeza laboral a 237 docentes de Telebachilleratos Comunitarios

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- La gobernadora Mara Lezama Espinosa acompañada por la secretaria de Educación en Quintana Roo, Elda Xix Euán, entregó nombramientos de base a docentes del Telebachillerato Comunitario, dando certeza jurídica a su situación laboral, luego de 13 años de trabajo bajo contratos y se reconoce su vocación, compromiso y dedicación con las y los jóvenes de aproximadamente 170 comunidades rurales del estado.

La titular del Ejecutivo estatal señaló que con esta nueva forma de gobernar se busca acortar las brechas de desigualdad para que la prosperidad llegue a todos los hogares de Quintana Roo y con esta entrega las y los

237 docentes, 131 mujeres y 106 hombres, tienen la seguridad, certeza y todas las prestaciones de ley en sus centros laborales. “Por ello hoy reconocemos su profesionalismo y trabajo, fundamentales para garantizar el derecho a la educación media superior en municipios rurales y con mayor rezago social en el estado”.

Mara Lezama explicó que en el marco del Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, se reafirma el compromiso con la educación rural como un pilar esencial para el progreso y la equidad. Se celebró la labor incansable de las y los docentes, cuya contribución es clave en la construcción de un futuro más justo, inclusivo y próspero para todas y todos.

La gobernadora de Quintana Roo reafirmó su compromiso con este modelo educativo, ampliando su cobertura y mejorando las condiciones laborales de las y los docentes, con el objetivo de garantizar el acceso a una educación de calidad para más jóvenes.

Asimismo, Mara Lezama destacó que los 79 Telebachilleratos Comunitarios, donde estudian 3 mil 937 jóvenes, juegan un papel clave en la estrategia educativa del Gobierno de Quintana Roo, al promover la inclusión y el desarrollo de nuestras comunidades.

La Gobernadora recalcó que junto con la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo se está trabajando para que todas y todos los jóvenes tengan acceso a la educación de calidad, para tener un México y un Quintana Roo igualitario en sus derechos, igualdad sustantiva y acortar las brechas de desigualdad.

Por su parte la titular de la Secretaría de Educación en Quintana Roo (SEQ) Elda Xix Euán, explicó que, con la entrega de los 237 nombramientos, se formaliza la relación laboral de las y los profesionales comprometidos con este modelo educativo, con una inversión federal y estatal.

Hoy se destacó el rol esencial de las y los docentes que, día a día, permiten que la juventud de las zonas más alejadas continúe con su educación media superior sin necesidad de desplazarse a otros lugares.

En el ámbito social, este evento refleja el reconocimiento a las y los docentes como actores clave en la transformación comunitaria, especialmente en regiones con altos índices de rezago educativo, marginación y dispersión geográfica.

A su vez, representa un paso hacia la dignificación del trabajo docente, promoviendo condiciones más justas y equitativas para quienes sostienen la educación en contextos de alta complejidad, finalizó.

Paola Soraya Quiroga McLiberty a nombre de las y los docentes basificados agradeció a la gobernadora Mara Lezama y a la titular de la SEQ, Elda Xix las gestiones realizadas para lograr este beneficio que les da certeza laboral al trabajo que realizan con las y los jóvenes de telebachillerato en el estado.

Al evento asistió la presidenta municipal Yensunni Martínez Hernández; el diputado de la XVIII Legislatura del Congreso del Estado, Saulo Aguilar Bernés; el titular de la oficina de Enlace Educativo de Quintana Roo, Rafael Antonio Pantoja Sánchez e invitados.