Mara Lezama cierra 2025 como la gobernadora mejor evaluada de México, según Mitofsky

CHETUMAL.- La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, cerró el año 2025 con un amplio reconocimiento nacional al ser posicionada como la mejor evaluada entre todos los mandatarios estatales del país.

De acuerdo con la última encuesta del año realizada por Mitofsky y publicada por el periódico nacional El Economista, Lezama Espinosa obtuvo 57.0% de aprobación ciudadana.

Este resultado demoscópico se considera un reflejo del respaldo popular a su trabajo al frente del estado durante todo el año.

El informe revela que el nivel de aprobación de la Gobernadora es significativamente superior al promedio nacional. El Ranking Mitofsky, construido a partir de entrevistas a mexicanos mayores de 18 años con acceso a internet.

En el Top 5 también destacan Ricardo Gallardo (San Luis Potosí, 55.8%), Pablo Lemus (Jalisco, 55.2%), Manolo Jiménez (Coahuila, 55.1%) y Tere Jiménez (Aguascalientes, 54.8%), todos con niveles de aprobación superiores al promedio nacional.

Con este resultado, la Gobernadora del Estado consolida su posición como una de las figuras estatales con mayor reconocimiento y apoyo social a nivel nacional, marcando un cierre de año exitoso en términos de percepción ciudadana.

El estudio, que ofrece una lectura comparativa mensual del desempeño, registró movimientos relevantes en las tendencias de final de año.

Fuente: El Economista