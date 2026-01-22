Ebrard dice que Trump tiene al 1 de julio para decidir si cancela el T-MEC

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene como fecha límite el próximo 1 de julio para definir si su gobierno continuará o no dentro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), conforme a lo establecido en la legislación estadounidense.

“El 1 de julio se tiene que decir si quiere o no renovar el Tratado; eso es lo que está establecido en la ley y lo vamos a saber muy pronto”, señaló Ebrard en entrevista.

El funcionario federal indicó que las negociaciones continúan y que el avance en la revisión del acuerdo comercial es de aproximadamente 90 por ciento. Explicó que ya se concluyó una primera etapa enfocada en los temas que más preocupan a Estados Unidos en materia comercial.

“Ya terminamos una etapa sobre los principales temas que le preocupan a Estados Unidos; plantearon 54 asuntos. La siguiente conversación será definir qué quiere cada parte, hacia dónde se quiere avanzar, y el punto de partida es el contenido del propio Tratado”, detalló el exsecretario de Relaciones Exteriores.

Ebrard reconoció que Estados Unidos mantiene actualmente relaciones comerciales tensas con varios de sus socios, pero consideró que, debido a la profunda interdependencia económica entre ambos países, la lógica indica que Washington buscará preservar una relación sólida con México a través del T-MEC.

“Si no quisiera el Tratado, no habría consulta. Mi pronóstico es que Estados Unidos va a querer hacer ajustes en varios puntos, mientras que nosotros buscamos fortalecer el sistema para reducir la incertidumbre y saber lo antes posible que el acuerdo será ratificado”, afirmó.

Añadió que uno de los objetivos centrales de México en estas negociaciones es eliminar o reducir al máximo los aranceles, y sostuvo que existen argumentos suficientes para pensar que el tratado será renovado, aunque con modificaciones que deberán discutirse dentro del propio marco del acuerdo.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró que el Gobierno de México trabajará para mantener vigente el T-MEC, al considerar que el acuerdo comercial beneficia a México, Estados Unidos y Canadá, dada la estrecha relación económica entre los tres países.

“Vamos a trabajar para que no se rompa y creemos que es conveniente para los tres países mantener el acuerdo comercial”, expresó la mandataria durante su conferencia matutina de este jueves 22 de enero.

Sheinbaum adelantó que buscará diálogo tanto con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, como con el presidente estadounidense Donald Trump, para abordar todas las negociaciones relacionadas con el Tratado.

Estas declaraciones se dan en un contexto de tensión política y comercial, luego de los recientes cruces discursivos entre Trump y Carney durante el Foro Económico Mundial de Davos, así como tras las declaraciones del mandatario estadounidense en las que afirmó que Estados Unidos no necesita el T-MEC.