Fallece Mons. Pedro Pablo, primer obispo de la Diócesis de Cancún-Chetumal

CANCÚN.- La Diócesis de Cancún-Chetumal informó con profundo pesar el sensible fallecimiento de Mons. Pedro Pablo Elizondo Cárdenas, quien pasará a la historia como el primer Obispo de esta jurisdicción eclesiástica. La noticia ha conmovido a la comunidad católica de todo Quintana Roo, estado donde el prelado dedicó gran parte de su vida a la misión pastoral y al fortalecimiento de la fe.

A través de sus canales oficiales, la Diócesis expresó su sentir ante la pérdida de quien fuera su guía espiritual durante años fundamentales para la Iglesia local. En su mensaje, destacaron la entrega y el legado de servicio que deja tras su partida. “Con profundo dolor y esperanza cristiana, encomendamos al Señor el alma de nuestro querido pastor, Mons. Pedro Pablo, 1er Obispo de la Diócesis de Cancún-Chetumal”, compartieron en sus redes sociales.

La institución eclesiástica manifestó su gratitud por el ministerio del Obispo, subrayando su papel como una figura paterna y cercana para los fieles quintanarroenses. “Agradecemos a Dios por su vida entregada, por su cercanía como padre y su fidelidad como pastor. Confiamos en que el Buen Pastor, a quien sirvió con amor, lo recibe ahora en la plenitud de su Reino. Descanse en la paz del Señor”, concluyó el comunicado.

Mons. Pedro Pablo es recordado por su labor en la consolidación de la Diócesis, impulsando la creación de nuevas parroquias y el acompañamiento constante a las comunidades desde Cancún hasta Chetumal. En las próximas horas, se espera que la Diócesis dé a conocer los detalles sobre las honras fúnebres y las misas que se realizarán en su memoria para que la feligresía pueda darle el último adiós.