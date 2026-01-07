Educación media superior acumula 825 mdp sin aclarar, revela la ASF

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- Instituciones estatales de educación media superior acumulan 825 millones de pesos sin aclarar correspondientes al ejercicio fiscal 2024, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que por primera vez fiscalizó de manera directa los recursos federales destinados a este nivel educativo.

La revisión abarcó una muestra de 43 mil 155 millones de pesos provenientes de diversos fondos y programas, entre ellos los Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales (U006), participaciones federales fuera de dicho esquema, así como programas enfocados en infraestructura, mantenimiento y atención a estudiantes con discapacidad.

Entre las principales irregularidades detectadas, la ASF identificó 488 millones de pesos en pagos excedentes, ya sea por sueldos, prestaciones o estímulos no autorizados o no financiables con recursos federales. A ello se suman 127.8 millones de pesos sin documentación comprobatoria, así como 114.4 millones de pesos destinados al pago de plazas, centros de trabajo o categorías que no están contempladas en los convenios ni en la normativa vigente.

El informe también revela prácticas más graves, como 52.7 millones de pesos pagados a trabajadores no identificados, 12.7 millones de pesos a personal que no acredita el perfil académico requerido, y 7.8 millones de pesos a docentes o empleados que no cumplen con el perfil del puesto asignado.

Por institución, el Colegio de Bachilleres de Chiapas encabeza la lista de observaciones, con 378 millones de pesos pendientes de aclarar. Le siguen el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos, con 310 millones, y el Instituto de Capacitación para el Trabajo, con 137 millones de pesos.

Ante estos hallazgos, la ASF promovió 171 acciones, entre ellas 75 promociones de responsabilidades administrativas sancionadoras, 67 pliegos de observación, 24 promociones para el ejercicio de facultades de comprobación fiscal y cinco recomendaciones.

Este escenario se presenta en un contexto adverso para el sector, ya que, según un análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), el presupuesto destinado a educación media superior enfrentará en 2026 un recorte real de 3%, al asignársele 52 mil millones de pesos, lo que podría agravar las deficiencias operativas y de control detectadas por la Auditoría.

