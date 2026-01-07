Entrega Estefanía Mercado credencial de afiliación número 20 mil del programa “Salud Sin Tanto Choro”

Comparte esta Noticia

PLAYA DEL CARMEN.- La presidenta municipal Estefanía Mercado entregó la credencial de afiliación número 20 mil del programa “Salud Sin Tanto Choro” a Génesis González Baeza, consolidando este esquema como una de las políticas públicas de salud más exitosas y de mayor impacto social en Playa del Carmen, cuya continuidad y fortalecimiento están garantizados durante 2026.

Durante el acto, la munícipe destacó que este logro es reflejo de un gobierno cercano, sensible y comprometido con el bienestar de las familias playenses, especialmente de quienes más lo necesitan.

“Familias de Playa del Carmen, hoy entregamos la credencial de afiliación a nuestra beneficiaria número 20 mil. Esto representa más de 8 mil medicamentos entregados y más de 4 mil 500 consultas otorgadas. ‘Salud Sin Tanto Choro’ es un programa social municipal exitoso que se va a extender este año. Son grandes noticias para 2026 y vamos con todo”, expresó.

La presidenta municipal subrayó que este programa responde a una necesidad real de la población que no cuenta con seguridad social, y reafirmó que su administración seguirá priorizando el acceso a la salud como un derecho fundamental, mediante acciones concretas y resultados medibles.

En el caso de Génesis González Baeza, beneficiaria número 20 mil y con ocho meses de embarazo, Estefanía Mercado destacó que contará con atención médica gratuita y que su bebé, una vez nacido, tendrá garantizados los servicios de salud en la Unidad Médica Municipal.

Por su parte, el secretario de Salud Municipal, José Antonio Uribe Trujillo, explicó que la afiliación a “Salud Sin Tanto Choro” es completamente gratuita y está dirigida de manera prioritaria a madres solteras, personas adultas mayores, niñas, niños y población trabajadora sin acceso a seguridad social.

Detalló que las personas afiliadas tienen acceso a una amplia cartera de servicios médicos, entre los que se incluyen: medicina general, laboratorio clínico y toma de muestras, optometría con entrega de lentes, odontología, nutrición, psicología, tamizaje ginecológico (Papanicolaou), así como la entrega de hasta cuatro medicamentos mensuales del catálogo municipal.

Con este avance, el gobierno municipal encabezado por Estefanía Mercado refrenda su compromiso de fortalecer políticas públicas que colocan la salud y el bienestar de las personas en el centro de la acción gubernamental, construyendo un Playa del Carmen más justo, solidario y con mayores oportunidades para todas y todos.