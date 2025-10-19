El bloqueo revolucionario

Comparte esta Noticia

Signos

Sí, toda conciencia crítica y de buena fe debiera condenar el bloqueo estadounidense contra Cuba y exigir que si, en efecto, como dice Washington, no es un impedimento capital para que Cuba comercie con el mundo, pues entonces lo levante y lo quite de su ordenamiento constitucional para demostrar que no es factor de las crisis económicas y humanitarias que el régimen revolucionario atribuye sólo a ese bloqueo.

Pero esa misma conciencia crítica debiera preguntarse, así mismo, ¿por qué el castrismo no genera alternativas propias que contrarresten el embargo? ¿Por qué reprime las iniciativas económicas privadas? ¿Por qué sigue priorizando los dogmas ideológicos y las estructuras de Partido y de Estado que censuran y cierran toda oportunidad de capitalización empresarial cubana y que, con la natural diferenciación de ingresos de quien tiene competencias inversoras, puede ser una gran fuente de productividad, de empleo y de remanentes fiscales y financiamiento público? ¿Por qué la inmovilidad y el estancamiento del modelo revolucionario y las anacrónicas concepciones de la igualdad humana? ¿Por qué la petrificación del burocratismo empresarial de Estado que impide remanentes efectivos para la eficiencia real y promueve y generaliza la corrupción en la administración económica y que no ‘cuadre la caja’ con la rentabilidad fiscal y social requerida? ¿Por qué la incapacidad para aprovechar el cuantioso recurso profesional egresado de la academia fidelista e impedir -sin represiones ni estigmatizaciones sino con el aliento del estímulo estatal- que emigre o quiera hacerlo porque está imposibilitado de remuneraciones, gratificaciones y oportunidades de contribuir al desarrollo propio y al de su país?

¿Por qué insistir en usar el bloqueo como consigna que ya nadie se cree y en preservar un mito revolucionario que sólo sirve para la autoglorificación de una ancianidad castrista sin más futuro que el de su edad, y por qué no convertir la crisis en oportunidad de salvación de la memoria revolucionaria y en punto de inflexión transformadora donde las virtudes del castrismo den lugar al amanecer de un nuevo mundo?

SM