Supervisa Estefanía Mercado remodelación de la Avenida 10 Norte en Playa del Carmen

PLAYA DEL CARMEN.- La presidenta municipal Estefanía Mercado supervisó el avance de los trabajos de “Remodelación y Repavimentación de la Avenida 10 Norte, Primera Etapa”, obra que beneficiará directamente a más de 60 mil habitantes y mejorará la movilidad urbana en una de las zonas más transitadas de Playa del Carmen. La inversión asciende a $42,914,671.71 pesos provenientes del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun).

Acompañada por la secretaria de Infraestructura y Obras Públicas, Dorys Aké, la Alcaldesa recorrió el tramo comprendido entre las avenidas Constituyentes y CTM, donde se realizan labores de trazo, nivelación, reconstrucción de banquetas y guarniciones, instalación de luminarias, jardineras, pozos de absorción, rampas y carpeta asfáltica nueva, además de la señalización vial para una movilidad más segura.

“Estamos ampliando las banquetas, creando una ciclovía de dos sentidos y aumentando el tamaño del camellón para poder plantar más árboles. ¡Así construimos una ciudad más humana, sustentable y ordenada!”, expresó.

Esta obra —dijo— representa nuestro compromiso con el bienestar y la seguridad de las familias playenses. “Sabemos que la Avenida 10 es una vía esencial para trabajadores, comerciantes y turistas; su rehabilitación fortalecerá la movilidad y contribuirá al desarrollo ordenado de nuestra ciudad”.

En tanto, Dorys Aké agregó que la remodelación de la Avenida 10 Norte forma parte del Eje 4: Transformación Urbana del Plan Municipal de Desarrollo 2024–2027, enfocado en ejecutar obras públicas de calidad que atiendan las necesidades más urgentes de la población.

Con acciones como ésta, el Gobierno Municipal que encabeza Estefanía Mercado reafirma su compromiso con una gestión cercana, eficiente y responsable, que transforma la ciudad con infraestructura moderna, segura y funcional, al servicio de todas y todos los playenses.