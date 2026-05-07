México actúa contra el crimen, asegura Sheinbaum tras advertencia de Trump

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, respondió a las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien advirtió que su gobierno actuará contra el narcotráfico si México no lo hace, y aseguró que la administración federal sí está combatiendo a los grupos criminales.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria señaló que este tipo de posicionamientos no son nuevos y recordó que el mandatario estadounidense ya se ha pronunciado en ese sentido en otras ocasiones.

Sheinbaum afirmó que la estrategia de seguridad aplicada por su gobierno ha permitido avances importantes, entre ellos una reducción cercana al 50 por ciento en homicidios dolosos, además del desmantelamiento de laboratorios clandestinos, detenciones de personas vinculadas al crimen organizado y una disminución en el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos.

La presidenta destacó también que, por primera vez, una estrategia estadounidense en materia de combate a las drogas reconoce de manera explícita que ese país enfrenta un grave problema interno de consumo de estupefacientes.

En ese contexto, descartó que exista una ruptura en la relación de confianza con el gobierno de Estados Unidos y reiteró que México mantiene disposición de colaborar en temas de seguridad, siempre dentro del marco de respeto a la soberanía nacional.

Respecto a las declaraciones del fiscal general interino estadounidense, Todd Blanche, quien adelantó nuevas acusaciones y solicitudes de extradición contra políticos mexicanos por presuntos vínculos con el crimen organizado, Sheinbaum sostuvo que México no se ha negado a cooperar.

Como ejemplo, mencionó que el país ha entregado a unas 90 personas requeridas por autoridades estadounidenses, siempre bajo procesos sustentados en pruebas y dentro de los márgenes legales de colaboración internacional.

Sin embargo, señaló que Estados Unidos no ha correspondido de la misma manera en casos relacionados con presuntos responsables vinculados al huachicol y a la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

“Es una responsabilidad compartida y, si tienen algo contra un mexicano, aquí se juzga de acuerdo con los criterios del sistema penal acusatorio”, expresó.

Finalmente, Sheinbaum indicó que existe comunicación constante con el presidente Donald Trump, aunque insistió en que México no permitirá injerencias ni intervenciones extranjeras, particularmente en asuntos políticos internos.