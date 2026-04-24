Temor por presunta amenaza deja aulas semivacías en secundaria de Chetumal

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CHETUMAL.- La asistencia estudiantil fue notablemente baja este viernes en la Escuela Secundaria “Adolfo López Mateos”, luego de que circulara en redes sociales la imagen de un presunto mensaje de amenaza de tiroteo dentro del plantel.

Desde temprana hora, elementos de las secretarías de Marina y de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo se desplegaron en la zona como parte de un operativo preventivo para garantizar la seguridad de la comunidad escolar.

Un día antes, autoridades del plantel atendieron el hallazgo de un mensaje intimidatorio escrito en los baños, en el que se advertía sobre un supuesto tiroteo.

Tras la difusión de la imagen, la dirección informó que el caso fue reportado a las autoridades correspondientes y que se activaron los protocolos de seguridad. De acuerdo con la institución, no se identificó un riesgo real para estudiantes, docentes o personal.

A través de grupos de WhatsApp, la escuela notificó a madres y padres de familia sobre lo ocurrido para evitar la propagación de rumores. En el mensaje se detalló que el incidente ya estaba bajo investigación, que se implementaron medidas preventivas internas y que las clases continuarían conforme al calendario oficial.

No obstante, ante la inquietud generada, se determinó que la asistencia sería opcional este 24 de abril, sin repercusiones académicas para quienes decidieran no acudir.

“La seguridad de nuestros alumnos es nuestra prioridad”, señaló la institución.

Pese a que las autoridades descartaron una amenaza concreta, el temor entre las familias se reflejó en la baja asistencia registrada durante la jornada.

El caso continúa bajo seguimiento, mientras la comunidad escolar de Chetumal espera mayor claridad sobre el origen del mensaje que generó la alerta.