La obra teatral “Feroz” deja un gran mensaje a la niñez de Playa del Carmen y Puerto Aventuras

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PLAYA DEL CARMEN.- El Instituto Municipal de la Cultura y las Artes de Playa del Carmen (IMCAP) festejó a las niñas y niños que estudian en los talleres impartidos en la Escuela de Iniciación Artística asociada al INBAL, y del público en general, así como a las y los alumnos de la escuela primaria Luis Donaldo Colosio Murrienta en Puerto Aventuras, con la obra de teatro “Feroz” de la compañía Belacqua.

Ernesto Santiago Martínez Cuéllar, a nombre de la presidenta municipal Estefanía Mercado, envió un mensaje a la niñez playense de agradecimiento por asistir a los espectáculos organizados por el IMCAP, y los invitó a inscribirse a los cursos de danza, música, teatro y artes visuales que imparten profesores y profesoras especializadas.

Con mayoría infantil en el Teatro de la Ciudad, las artistas crearon una escena de acoso que sufrió el personaje de la “Caperuza” por parte del “Lobo Fiero”. La niña vestida de rojo pasa momentos de tristeza y confusión sin saber qué hacer con esta situación.

Finalmente, se lo cuenta a su mamá, quien le cree y la ayuda a resolver el problema. Concluida la puesta en escena, las actrices montaron una dinámica con las y los niños asistentes, para que tengan herramientas para defenderse de este flagelo como el que sufrió la “Caperuza”.

“Hay que alejar a las personas que les hacen sentirse incómodas/os”, fue el mensaje.

Más tarde, la Subdirección de Fomento y Educación Artística ofreció una fiesta a sus alumnas y alumnos, con piñatas, música y gran diversión.