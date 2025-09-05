Empresarios de Quintana Roo anuncian Sello Verde, una iniciativa por la sustentabilidad

Comparte esta Noticia

CANCÚN.- Empresarios de Quintana Roo impulsarán una iniciativa para la creación de Sello Verde, una certificación que unirá estándares internacionales como ISO 14001, LEEED, EarthCheck, Blue Flag y Green Key, para reconocer destinos, hoteles, playas y marinas comprometidos con la sustentabilidad.

La propuesta busca convertir al estado en pionero global del turismo verde, siguiendo el ejemplo de países como Costa Rica, hoy líder en la materia.

“Nosotros podemos hacer un mix entre todas estas y podemos sacar algo único en el mundo que se llamará Sello Verde, donde participarán todos”, indicó Sergio León Cervantes, presidente de Empresarios por Quintana Roo, en conferencia de prensa.

Estimó que con una inversión de entre 16 y 25 millones de dólares, Quintana Roo podría generar beneficios de hasta 6 mil 600 millones de dólares anuales, siempre y cuando se logre la suma de esfuerzos entre gobierno, iniciativa privada y sociedad civil.

El objetivo, enfatizó, es claro: que Quintana Roo se posicione en la primera fila de destinos internacionales que apuestan por el desarrollo económico con responsabilidad ambiental.

El llamado es a unir voluntades y dejar de lado intereses individuales para que este sello verde sea una realidad en los próximos cinco años.

Para concretarlo, reconoció, es necesario un trabajo conjunto con los tres órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal, junto con los organismos empresariales y asociaciones civiles, para de todas estas certificaciones crear una donde todos estén alineados y tener el primer estado y como representación de país en el mundo, con sello verde.

“Esto tiene que venir en un tema de voluntades, de voluntades gubernamentales, de voluntades empresariales, de voluntades ciudadanas. Voy a hablar de un tema como las estrellas Michelin, las tenemos pero realmente no se han unido quienes tienen las estrellas como para hacer un frente y promover un Quintana Roo gastronómico”, ejemplificó.

Este Sello Verde, apuntó, requiere la unión de todas las voluntades, poder disminuir todos los egos, el querer reflectores y centrarse en un proyecto que es transexenal, donde todos deberían de trabajar para lograr el objetivo.

El único destino que está como punta de lanza en temas ambientales a nivel mundial, compartió, es Costa Rica, por lo que es hora de empezar a hacer las cosas diferente, trabajar y adelantarse a otros destinos que son competencia.

Fuente: La Jornada Maya