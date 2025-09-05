Sheinbaum reprueba a Saúl Monreal por aferrarse a candidatura de Zacatecas

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo salió al paso luego de que el senador por Zacatecas, el morenista Saúl Monreal Ávila, insistió en que podría buscar la candidatura a la gubernatura de su Estado, en las elecciones 2027

Desde Palacio Nacional, donde fue cuestionada este 5 de septiembre, la presidenta recordó que en Morena ya existe un candado contra el nepotismo.

“No voy a entrar en debate con Saúl, pero no estoy de acuerdo, por eso envié la iniciativa [contra el nepotismo] y por eso se aprobó, para que, en la elección inmediata no participen familiares de la persona que hoy es gobernador, presidente municipal, diputado o senador”, dijo.

Sheinbaum Pardo explicó que, con la aprobación a la ley contra nepotismo, en la elección inmediata ya no pueden participar familiares de la persona que sea actual gobernador, presidente municipal, diputado o senador.

“Me parece que por supuesto en una familia puede haber 10 personas muy buenas, 10 hermanos, y cada uno ha ido encontrando su espacio y trabajar en un lugar y en otro, y tiene derecho a trabajar en distintos lugares, digamos que nepotismo es cuando esencialmente un familiar contrata a otro familiar o, en este caso, que ya está en la Constitución, cuando un familiar busca que otro familiar se quede en el mismo puesto que él porque puede haber influencia y no se abre espacio para otras personas”.

“En la Constitución está que a partir del 2030 ya no puede ocurrir en México la reelección. Regresamos a los histórico de nuestro país surgido en la Revolución Mexicana: Sufragio efectivo, no reelección”, aseveró.

El pasado miércoles, el senador Saúl Monreal denunció que al interior de Morena hay “sectarismos y divisiones” que lo quieren fuera de la sucesión por la gubernatura de Zacatecas y que ponen en riesgo la continuidad de Morena en el poder en Zacatecas.

Lo anterior lo declaró luego de que la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, visitó Zacatecas, donde descartó que Saúl Monreal pueda participar, y lo exhortó a que espere a una posterior elección estatal.

Fuente: El Sol de México