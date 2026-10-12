Empresarios de Riviera Maya acuden al Congreso para pedir reconsiderar aumento al DNR en 2027

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- Representantes del sector empresarial de la Riviera Maya acudieron a la Cámara de Diputados, en la Ciudad de México, para manifestar su preocupación por la propuesta de incrementar el Derecho de No Residente (DNR) contemplada en el Paquete Fiscal 2027, al considerar que la medida podría afectar la competitividad de los destinos turísticos de Quintana Roo.

Entre los participantes estuvieron la presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (Amexme) Riviera Maya, Valeria Ridertsma, y el presidente de la Asociación de Pequeños Hoteles de Playa del Carmen, Ofner Arjona, quienes sostuvieron un encuentro con integrantes de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.

Durante la reunión, los representantes empresariales expusieron sus inquietudes sobre las posibles consecuencias del incremento para la actividad turística, particularmente en la llegada de visitantes internacionales, la generación de empleos y las condiciones de competencia frente a otros destinos.

La presidenta de Amexme Riviera Maya destacó que la participación del sector privado en la discusión legislativa resulta necesaria para que las decisiones fiscales consideren las condiciones económicas que enfrentan las empresas turísticas de Playa del Carmen y el resto de Quintana Roo.

“Es un espacio de diálogo fundamental para hacer escuchar la voz del sector empresarial y expresar las inquietudes sobre el posible impacto de esta medida en la competitividad y el desarrollo turístico de nuestro estado”, manifestó.

Ridertsma señaló que la presencia de los empresarios en el Congreso de la Unión responde al interés de defender las condiciones de desarrollo económico de la región y plantear alternativas que permitan fortalecer la recaudación sin afectar la actividad turística.

Una de las principales solicitudes presentadas a los legisladores consiste en reconsiderar el incremento del DNR hasta contar con una evaluación técnica y económica que permita dimensionar sus posibles efectos.

Los empresarios propusieron que dicho análisis tome en cuenta la situación actual de Quintana Roo, así como las consecuencias que una mayor carga económica para los visitantes internacionales podría tener sobre la demanda turística, la competitividad de los destinos y las fuentes de empleo vinculadas con el sector.

También plantearon la necesidad de revisar de manera integral los distintos pagos que debe realizar un turista extranjero al ingresar al país, en lugar de analizar el Derecho de No Residente como un cobro aislado.

De acuerdo con los representantes empresariales, esta evaluación debería considerar la acumulación de derechos, tarifas y otros cargos asociados con la llegada de visitantes internacionales, para determinar cómo influye el costo total en la decisión de viajar a México.

Otro de los planteamientos consiste en establecer un mecanismo permanente que permita destinar una parte suficiente de los recursos recaudados mediante el DNR a la promoción turística de México.

Los empresarios consideraron importante que estos fondos contribuyan al posicionamiento de la marca México y al fortalecimiento de la actividad turística, mediante reglas claras sobre su aplicación.

Asimismo, solicitaron que el sector empresarial tenga participación en la definición de las estrategias de promoción y que existan mecanismos para evaluar los resultados obtenidos con los recursos destinados a ese propósito.

La propuesta busca que la recaudación derivada del ingreso de visitantes internacionales también contribuya a mantener la presencia y competitividad de los destinos mexicanos en los mercados turísticos.

Como parte de sus solicitudes, los representantes de la Riviera Maya plantearon la instalación de una mesa de trabajo en la que participen las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Turismo, el Congreso de la Unión y organizaciones empresariales.

El objetivo sería analizar alternativas fiscales que permitan fortalecer los ingresos públicos sin comprometer las condiciones de operación de las empresas ni la capacidad de los destinos turísticos para atraer visitantes.

Los empresarios señalaron la importancia de mantener una comunicación directa con las autoridades federales y los legisladores durante la discusión del Paquete Fiscal 2027, debido a las repercusiones que las modificaciones tributarias pueden tener sobre las actividades económicas de Quintana Roo.

En particular, el sector hotelero de Playa del Carmen busca que se consideren las condiciones de los establecimientos de menor tamaño, cuya actividad depende de la llegada de turistas y de su capacidad para competir dentro del mercado de hospedaje.

La participación de Ofner Arjona en el encuentro permitió incorporar la representación de los pequeños hoteles a las conversaciones sobre el incremento del DNR, mientras que Amexme Riviera Maya planteó las preocupaciones de las empresarias de la región.

Ridertsma reiteró que la intervención de las organizaciones empresariales en este tipo de reuniones forma parte de su responsabilidad de expresar las necesidades de los sectores productivos ante las autoridades encargadas de tomar decisiones económicas.

“Desde Amexme Riviera Maya reafirmamos nuestro compromiso de participar activamente en los espacios donde se construye el futuro económico de nuestra región”, afirmó.