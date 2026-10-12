Hasta 50 cocineros profesionales abandonan Quintana Roo ante baja ocupación en hoteles

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CANCÚN.– La baja ocupación turística en Quintana Roo comenzó a provocar la salida de cocineros profesionales hacia sus estados de origen, debido a la reducción de las plantillas laborales en hoteles y restaurantes, la falta de nuevas contrataciones y la aplicación de los llamados días solidarios, informó Martín Rodríguez, presidente de Vatel Club Quintana Roo.

El representante del sector gastronómico señaló que, pese a que Quintana Roo ocupa el segundo lugar nacional en número de chefs, solamente por debajo de la Ciudad de México, la disminución de visitantes ha afectado las oportunidades laborales de quienes trabajan en las cocinas de los establecimientos turísticos.

Explicó que actualmente los hoteles han suspendido la contratación de personal ante la insuficiente demanda de servicios, mientras que algunos establecimientos han optado por reducir sus equipos de trabajo y otorgar días solidarios o periodos vacacionales a sus empleados.

“Se ha recortado la plantilla en las cocinas, y se están dando días solidarios y vacaciones a personal que tiene muchos años trabajando”, manifestó.

Rodríguez reconoció que la situación ha comenzado a generar un desplazamiento de trabajadores hacia otras entidades del país, principalmente entre aquellos que llegaron a Quintana Roo atraídos por las oportunidades de empleo que tradicionalmente ofrece la industria turística.

De acuerdo con sus estimaciones, entre 30 y 50 cocineros profesionales han regresado a sus lugares de origen y no han vuelto a incorporarse al mercado laboral del estado.

Aunque la cifra representa una parte de la fuerza de trabajo gastronómica, el dirigente consideró que refleja las dificultades que atraviesa el sector ante la disminución de la actividad turística y la falta de plazas disponibles.

Recordó que durante la pandemia de Covid-19 se presentó una situación semejante, cuando la suspensión de actividades turísticas dejó sin empleo a numerosos trabajadores, quienes tuvieron que abandonar Quintana Roo y regresar a sus comunidades de origen.

El presidente de Vatel Club Quintana Roo señaló que las condiciones actuales han llevado a algunos cocineros a buscar otras fuentes de ingresos, incluso fuera de las actividades relacionadas con su preparación profesional.

Mencionó que hay trabajadores de la gastronomía que actualmente se desempeñan como conductores de vehículos de transporte mediante plataformas digitales, ante la dificultad de encontrar empleo en hoteles y restaurantes.

Esta situación evidencia, según su exposición, que la reducción de la actividad turística no solamente afecta la contratación de nuevos trabajadores, sino también las posibilidades de permanencia de quienes ya cuentan con experiencia en el sector.

Rodríguez indicó que los establecimientos de hospedaje han recurrido a diferentes medidas para ajustar sus gastos de operación a la cantidad de turistas que reciben, entre ellas la disminución del personal asignado a las cocinas.

En el caso de los trabajadores con mayor antigüedad, explicó que se están aplicando días solidarios y periodos vacacionales como parte de las medidas adoptadas frente a la baja demanda.

La disminución de huéspedes también ha obligado a modificar la operación cotidiana de los servicios gastronómicos, particularmente en la variedad de alimentos que se preparan y ofrecen.

El dirigente informó que hoteles y restaurantes han realizado ajustes en sus menús diarios, debido a que el número de comensales ya no justifica mantener la misma oferta de platillos que durante los periodos de mayor ocupación.