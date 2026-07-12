Sheinbaum garantiza continuidad de becas y anuncia nuevo apoyo para universitarios de Zacatecas

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ZACATECAS.- La presidenta Claudia Sheinbaum reafirmó que todos los estudiantes de escuelas públicas del país continuarán recibiendo becas y anunció la creación de la Beca Gertrudis Bocanegra para universitarios de Zacatecas, destinada a apoyar sus gastos de transporte.

Durante el cierre de su gira por Zacatecas, la mandataria señaló que este nuevo programa comenzará a operar a partir del próximo ciclo escolar y, tras su implementación en Michoacán, se extenderá gradualmente a otras entidades del país.

Sheinbaum también informó que la mayoría de los alumnos de primaria ya cuentan con su tarjeta del Bienestar para recibir en agosto el apoyo anual de 2 mil 500 pesos de la beca Rita Cetina, destinado a la compra de útiles y uniformes escolares.

Explicó que los estudiantes seguirán recibiendo apoyos conforme avancen en su trayectoria educativa: en secundaria accederán a la beca Rita Cetina de manera bimestral y, en el nivel medio superior, a la beca Benito Juárez.

En el caso de Zacatecas, detalló que las asambleas informativas para la Beca Gertrudis Bocanegra iniciarán en septiembre en las universidades públicas. El programa será financiado de manera conjunta por los gobiernos federal y estatal.

“Todo lo que podamos hacer por las niñas, los niños y los jóvenes de México, lo vamos a hacer”, afirmó la presidenta, al reiterar que el objetivo es garantizar que ningún estudiante abandone sus estudios por falta de recursos.

Por su parte, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, informó que este año el país alcanzará una cifra histórica de más de 22 millones de estudiantes beneficiados con programas de becas.

El funcionario destacó además que el programa La Escuela es Nuestra ha destinado más de 24 mil millones de pesos para mejorar la infraestructura de más de 75 mil planteles educativos en todo el país.

Asimismo, resaltó que durante el actual gobierno se otorgó un incremento salarial del 9 por ciento al magisterio, superior a la inflación, además de avances como el Fondo de Pensiones para el Bienestar y el congelamiento de la edad mínima de jubilación.