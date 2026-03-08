En el 8M, Sheinbaum destaca papel histórico de las mujeres en México

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- En el marco del Día Internacional de la Mujer (8M), la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezó una ceremonia conmemorativa en el Campo Marte, donde destacó el papel histórico de las mujeres en la construcción del país y reconoció avances en materia de igualdad, aunque señaló que aún persisten desafíos.

Durante el acto realizado este 8 de marzo en la capital del país, la mandataria afirmó que las mujeres han sido protagonistas en la historia nacional.

“Las mujeres mexicanas hemos sido tejedoras de la patria”, expresó ante integrantes de las Fuerzas Armadas, autoridades federales y miembros de su gabinete.

La presidenta subrayó que los avances en derechos y en la participación de las mujeres en la vida pública han sido resultado de décadas de lucha social.

“Aún hay retos por delante; la igualdad plena se construye todos los días”, añadió.

Durante la ceremonia, la jefa del Ejecutivo también resaltó el papel de las mujeres dentro de las instituciones de seguridad y defensa, como el Ejército Mexicano, la Armada de México y la Guardia Nacional.

Señaló que las mujeres militares han demostrado capacidad, disciplina y compromiso en tareas fundamentales para la seguridad del país, además de participar en operaciones nacionales e internacionales.

En el evento se entregaron condecoraciones y reconocimientos a mujeres destacadas de las Fuerzas Armadas, en presencia de mandos militares y autoridades federales.

Origen del 8M y reconocimiento a las mujeres

Durante su mensaje, la mandataria recordó que el Día Internacional de la Mujer surgió de las luchas de trabajadoras que, hace más de un siglo, exigieron justicia, respeto y derechos laborales, movimientos que impulsaron transformaciones sociales y políticas en diversas partes del mundo.

Sostuvo que el reconocimiento a las mujeres debe reflejarse no solo en el discurso público, sino también en la vida cotidiana, en el hogar, el trabajo y las instituciones.

“Debemos comenzar a reconocer a las mujeres en la historia, en el espacio del hogar y en los espacios de trabajo”, afirmó.

Asimismo, anunció que marzo de 2026 estará dedicado al reconocimiento de los derechos de las mujeres en México, con diversas actividades orientadas a visibilizar su papel en distintos sectores de la sociedad.

Reconocimiento de las Fuerzas Armadas

Durante la ceremonia también participó el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, el general Ricardo Trevilla Trejo, quien destacó el significado histórico de que una mujer encabece el gobierno y sea comandante suprema de las Fuerzas Armadas.

“Rompió paradigmas al convertirse en la primera mujer jefa de Estado y comandante suprema de las Fuerzas Armadas. Usted ha marcado un hito histórico de que todo es posible con determinación y pasión”, expresó.

El mando militar también resaltó la participación de las mujeres dentro de la institución castrense y señaló que han demostrado su capacidad en áreas como paracaidismo, fuerzas especiales y operaciones de paz en distintos países.

Al cierre del acto, la presidenta reconoció la labor de las integrantes de las Fuerzas Armadas y destacó su vocación de servicio.

“Su esfuerzo no pasa desapercibido; su ejemplo nos inspira cada vez que portan el uniforme. El amor a México se expresa en el servicio”, concluyó.