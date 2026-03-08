Morena fija reglas y fechas para seleccionar candidaturas a gubernaturas

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- El Movimiento Regeneración Nacional (Morena) aprobó ayer sábado el calendario y las reglas para seleccionar a sus candidaturas rumbo a los procesos electorales de 2027, en los que se renovarán 17 gubernaturas.

Durante una sesión del Consejo Nacional de Morena realizada en la Ciudad de México, la dirigencia del partido presentó la ruta para definir las coordinaciones territoriales, figura interna que posteriormente se convertirá en las candidaturas oficiales para los distintos cargos de elección popular.

De acuerdo con el calendario aprobado, el proceso iniciará el 22 de junio con la designación de las coordinaciones estatales en las 17 entidades que elegirán gobernador o gobernadora en 2027.

Posteriormente se llevarán a cabo otras etapas dentro de la estructura partidista: el 3 de agosto se elegirán las coordinaciones distritales federales; el 21 de septiembre, las coordinaciones municipales; y el 8 de noviembre, las coordinaciones distritales locales.

Morena ratificó que el método para seleccionar a sus perfiles será mediante encuestas, mecanismo que ha utilizado en procesos internos anteriores.

El procedimiento contempla cuatro etapas. Primero se publicará la convocatoria para abrir el registro de aspirantes. En caso de que más de seis personas se inscriban para una misma posición, se aplicará un sondeo preliminar para identificar a los seis perfiles con mayor reconocimiento territorial.

Posteriormente se realizarán encuestas para medir la aceptación ciudadana y evaluar atributos como honestidad, cercanía con la población, conocimiento y trabajo territorial. La persona mejor posicionada será nombrada coordinadora o coordinador de Defensa de la Transformación en el ámbito correspondiente, cargo que posteriormente se convertirá en candidatura.

Reglas para aspirantes

El partido también estableció una serie de restricciones para quienes participen en el proceso interno, con el objetivo de evitar actos anticipados de campaña y garantizar condiciones de equidad.

Entre las principales disposiciones se señala que los aspirantes no podrán promover su imagen mediante espectaculares o publicidad similar, realizar actos anticipados de campaña ni utilizar recursos públicos.

También queda prohibido entregar dádivas, despensas, aparatos electrónicos u otros beneficios, así como organizar eventos masivos u ostentosos para promover sus aspiraciones.

Asimismo, deberán abstenerse de emitir descalificaciones o agresiones contra otros participantes, difundir información falsa o manipulada sobre adversarios o el proceso interno, promover campañas de acoso digital en redes sociales o simular pertenecer a grupos vulnerables para obtener ventajas políticas.

Las personas interesadas deberán registrarse por vía electrónica, presentar la documentación requerida y comprometerse a aceptar los resultados del proceso.

La Comisión Nacional de Elecciones de Morena será la instancia encargada de validar los registros, revisar los requisitos y evaluar la trayectoria política y el reconocimiento territorial de los aspirantes.