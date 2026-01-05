“En México manda el pueblo. Cooperación sí, intervención no”: Sheinbaum

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- Al fijar un pronunciamiento claro sobre la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, la presidenta Claudia Sheinbaum reafirmó que México rechaza de manera categórica cualquier forma de intervención.

“Para México y así debe ser para todos los mexicanos, la soberanía y la autodeterminación de los pueblos no son opcionales ni negociables, son principios de derecho internacional. La acción unilateral, la invasión no puede ser la base de relaciones internacionales del siglo XXI porque no conducen ni a la paz ni al desarrollo”. Dijo que las relaciones deben partir de la buena fe y cultivar la paz y armonía de todos.

“La intervención militar nunca ha traído democracia, bienestar ni estabilidad, solo los pueblos pueden decidir sobre su destino, ejercer su soberanía y definir su forma de gobierno”.

Afirmó que esta postura de defender la soberanía y autodeterminación de los pueblos no solo está consagrada en la Constitución mexicana sino que también forma parte central del derecho internacional.

Para fomentar el desarrollo regional, que le permita enfrentar el crecimiento económico de Asia, debe partir del diálogo entre iguales, alentar la estabilidad del hemisferio, promover el entendimiento sobre la base del respeto mutuo. América no pertenece a ninguna doctrina ni a ninguna potencia sino a todos y cada uno de los pueblos. Apeló a la reivindicación de la democracia de Abraham Lincoln y los postulados de Benito Juárez sobre el respeto al derecho ajeno.

En este contexto reafirmó los términos de la relación de México con Estados Unidos, particularmente en materia de cooperación para combatir el narcotráfico y el crimen organizado. Reafirmó la postura mexicana de cooperación sin subordinación.

La lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada se basa en el entendimiento bilateral sustentada en cuatro principios: respeto a la soberanía; responsabilidad compartida, respeto y confianza mutua, así como la cooperación sin subordinación.

Señaló que México coopera con Estados Unidos incluso por razones humanitarias para evitar que lleguen drogas como el fentanilo a los jóvenes estadounidenses, pero, en este contexto, ratificó su demanda al gobierno estadounidense de combatir la venta ilegal de armas que se internan en México, el lavado de dinero y la distribución de la droga en su territorio.

“Finalmente es necesario reafirmar que en México manda el pueblo, somos un país libre independiente y soberano. Cooperación sí, pero sin subordinación e intervención no”.

A pregunta expresa respondión que hay quienes sí creen (en una intervención en el país) “pero no creo que vaya a ocurrir”.

-¿No ve un riesgo?

-No, si no hubiera comunicación de ningún tipo. Si no se hubiera referido el secretario de Estado, Rubio, el propio presidente Trump, a la buena relación que tenemos ya la coordinación. Si no hubiera ninguna comunicación sí estaríamos preocupados. Esto no quiere decir que estemos cruzados de brazos. Hay comunicación, hay coordinación y lo vamos a defender siempre.

Pero además, dijo la Presidenta, esto (una eventual invasión) no resolvería nada, se lo hacemos saber a Estados Unidos. Además es un asunto de principios; México defiende su soberanía y territorio, con todo y así lo vamos a defender, eso es el gobierno y su pueblo, el pueblo de México, defiende la soberanía.

Sheinbaum consideró que son muy pocos los que piensan en una intervención, pero además, “¿A quién van a bombardear? Lo que implicaría. Y además la soberanía se defiende, eso está por encima de todo. Es nuestro principio, la soberanía se defiende. Son nuestros principios. Se equivocan los que piensan que llamando al extranjero se va a resolver un problema en el país. La última vez que intervinieron se llevaron la mitad del territorio. La intervención no es opción, es la colaboración. Hay mucha comunicación y va a seguir habiendo.

Más adelante, al referirse a la reaparición del presidente Andres Manuel López Obrador dijo que fue un muy buen mensaje porque no es menor la intervención de Estados Unidos en Venezuela. La defensa de la soberanía estará por encima de todo y siempre voy a reconocer sus posiciones sobre su persona.

En México, el pueblo está unido frente a cualquier intervención y tampoco está de acuerdo con la intervención en Venezuela, como tampoco en la intervención en México pero no creo que haya riesgo, no lo considero así.

