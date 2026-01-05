Nicolás Maduro y su esposa comparecen por primera vez ante un juez en Nueva York

Comparte esta Noticia

Foto: Reuters

NUEVA YORK.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llegó este lunes junto a su esposa, Cilia Flores, al tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York, en Manhattan, donde comparece por primera vez ante un juez de Estados Unidos tras su captura el pasado sábado en Caracas y su posterior traslado a territorio estadounidense.

La audiencia inicial estaba programada para las 12:00 horas locales (17:00 GMT) y marca un hecho inédito: es la primera ocasión en que Maduro se presenta ante la justicia estadounidense, luego de que el Departamento de Justicia reactivara y ampliara una acusación formal presentada originalmente en 2020.

Maduro y Flores fueron trasladados desde la prisión federal Metropolitana de Brooklyn (MDC) hasta un campo ubicado en las afueras de la ciudad, desde donde abordaron un helicóptero que los llevó a un helipuerto cercano al complejo judicial. Minutos después, descendieron en las inmediaciones del tribunal y fueron conducidos en un convoy de cinco vehículos, bajo fuerte escolta policial, hasta el edificio.

Durante el operativo, varias calles del sur de Manhattan permanecieron cerradas al tránsito, mientras agentes federales resguardaban la zona. De acuerdo con imágenes difundidas por medios estadounidenses, Maduro descendió con dificultad del helicóptero y fue asistido por agentes de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) para subir a un vehículo blindado que lo trasladó al tribunal.

La acusación ampliada del Departamento de Justicia señala a Maduro como principal acusado de conspiración por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, así como conspiración para el uso de dichas armas.

Por primera vez, el proceso judicial incluye también a Cilia Flores, a quien la Fiscalía federal vincula con la coordinación de reuniones y la logística de la presunta red criminal. Según los fiscales, su incorporación refuerza la hipótesis de que las actividades de narcotráfico formaban parte de una estructura organizada desde los niveles más altos del poder venezolano.

El caso está radicado en el Distrito Sur de Nueva York y es instruido por el juez federal Alvin K. Hellerstein, de 92 años. Tras esta audiencia inicial, se prevé que el tribunal determine las condiciones de detención, así como el calendario judicial para el desarrollo del proceso.