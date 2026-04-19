Quintana Roo y Conagua firma convenio por casi 200 mdp para mejorar acceso al agua: Mara Lezama

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CANCÚN.- El Gobierno de Quintana Roo firmó un convenio de colaboración con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Gobierno de México para fortalecer el acceso al agua en la entidad, mediante una inversión conjunta cercana a los 200 millones de pesos.

La gobernadora Mara Lezama Espinosa informó que el acuerdo se basa en un esquema de aportación paritaria entre la Federación y el Estado, como resultado del trabajo coordinado entre los distintos niveles de gobierno.

Acompañada de la directora local de Conagua en Quintana Roo, Érika Ramírez Méndez, y de la secretaria de Gobierno, Cristina Torres, la mandataria subrayó que el objetivo es garantizar el acceso al agua como un derecho fundamental.

El convenio contempla la gestión de recursos federales adicionales, incluidos subsidios, para impulsar proyectos de modernización de infraestructura de riego agrícola, ampliación de servicios de agua potable, así como el fortalecimiento del drenaje y el tratamiento de aguas residuales.

Asimismo, la gobernadora señaló que estas acciones se alinean con la política hídrica promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, orientada a garantizar un acceso equitativo al recurso.

“Trabajamos juntas y juntos para mejorar el acceso al agua, porque es un derecho que debe estar al alcance de todas y todos”, afirmó.