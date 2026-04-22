Encabeza Estefanía Mercado operativo contra maltrato animal

PLAYA DEL CARMEN.- La presidenta municipal de Playa del Carmen, Estefanía Mercado, encabezó un operativo de rescate canino tras denuncias ciudadanas por presunto abandono y maltrato animal en dos domicilios del municipio.
Durante la intervención, la alcaldesa estuvo acompañada por la secretaria de Desarrollo Sustentable y Cambio Climático, Kandy Mendoza, así como por el secretario de Seguridad Ciudadana Municipal, Carlos Montesinos García.
El primer caso se atendió en el fraccionamiento Las Palmas 1, donde autoridades detectaron condiciones insalubres, falta de alimento y agua, así como una perrita en estado de abandono, con bajo peso y posibles afectaciones de salud.
Posteriormente, en la colonia Ejido se realizó un segundo operativo, donde se localizaron otros dos perros sin resguardo adecuado; uno de ellos presentaba problemas de salud y el otro se encontraba encadenado, ambos en condiciones de descuido.
“En Playa del Carmen actuamos con firmeza para proteger a los animales. No vamos a permitir el abandono ni el maltrato; aquí también tienen derechos y vamos a hacerlos valer”, afirmó la edil.
Las mascotas fueron trasladadas al Centro de Control Animal, Asistencia y Zoonosis, donde recibirán atención médica y resguardo.
El gobierno municipal reiteró que continuará atendiendo denuncias ciudadanas para garantizar el bienestar animal en la demarcación.