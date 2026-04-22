Hoteleros alertan afectaciones por cancelación de la Travesía Maya

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PLAYA DEL CARMEN.- La cancelación de la Travesía Sagrada Maya 2026, organizada por Grupo Xcaret, ya genera afectaciones en la ocupación hotelera de Playa del Carmen y Cozumel, advirtió el presidente de la Asociación de Pequeños Hoteles (APH), Offner Arjona.

El representante del sector señaló que este evento se había consolidado como uno de los principales atractivos turísticos de la región, al atraer visitantes nacionales e internacionales que programaban sus viajes con meses de anticipación.

Indicó que la ausencia de esta representación cultural no solo impacta a los participantes, sino también a turistas y familias que acudían como espectadores.

Arjona subrayó que el complejo turístico de Xcaret funciona como un importante detonador de visitantes para Playa del Carmen y municipios cercanos, por lo que existe preocupación sobre la posible cancelación de otros eventos, como el Festival de Vida y Muerte.

Respecto al litigio que derivó en la suspensión del evento, explicó que se trata de un proceso complejo que aún genera incertidumbre entre la iniciativa privada y la sociedad. En ese sentido, consideró que debió realizarse un análisis más amplio para equilibrar la protección y el respeto a la cultura.

El conflicto se vincula con una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que revocó la suspensión que permitía a la empresa continuar utilizando simbología maya mientras se resolvía el litigio promovido por dignatarios indígenas.

Actualmente, la ocupación hotelera en pequeños centros de hospedaje se mantiene entre 35 y 40 por ciento; sin embargo, el sector aún no cuantifica el impacto específico que tendrá la ausencia del evento durante mayo, periodo en el que tradicionalmente se realizaba.

El líder empresarial también cuestionó el uso de referencias culturales en proyectos de gran escala, como el Tren Maya, al considerar que el manejo de este patrimonio debe abordarse con sensibilidad.

Finalmente, destacó que, ante el contexto legal, la empresa optó por suspender la edición 2026 de la Travesía Sagrada Maya, en busca de evitar mayores conflictos.