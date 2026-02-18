Encabeza Mara Lezama acciones para agilizar llegada de pasajeros en aeropuerto de Cancún rumbo al Mundial

Comparte esta Noticia

CANCÚN.- Con el objetivo de fortalecer la operación y competitividad del Aeropuerto Internacional de Cancún, se llevó a cabo la Novena Reunión de Coordinación con autoridades estatales, federales, representantes del sector aeroportuario y asociaciones, en las instalaciones del C5 de Cancún, encabezada por la gobernadora Mara Lezama Espinosa.

En el encuentro participaron representantes del Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR), así como autoridades federales enlazadas vía Zoom, entre ellos el director general de Autotransporte Federal de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Luis Ruiz Hernández; el presidente de la Cámara Nacional de Aerotransportes (CANAERO), Cuitláhuac Gutiérrez Martínez; y el representante del Instituto Nacional de Migración (INM), Andrés Vidal.

Durante la reunión se escucharon y atendieron los diversos planteamientos de los integrantes de la mesa de trabajo, entre ellos Sergio González Rubiera, presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Turismo Receptivo (AMATUR); Antonio Chaves Palomo, presidente de la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya; Carlos Tovilla Padilla, titular de la Fiscalía General de la República en Quintana Roo; Carlos Alberto Lara Camargo, comandante de la 31 Unidad de la Guardia Nacional; Ana Luisa Torresillas, presidenta del Comité de Gerentes de Líneas Aéreas de Cancún; Bernardo Cueto, secretario de Turismo de la Secretaría de Turismo de Quintana Roo; Carlos Trueba Coll, Director general del aeropuerto internacional de Cancún.

Durante la sesión se establecieron diversos puntos de acuerdo orientados a mejorar la experiencia de los pasajeros y fortalecer la coordinación interinstitucional, entre ellos buscar e implementar tarifas más competitivas en la transportación terrestre hacia y desde el aeropuerto, mediante un esquema que permita mayor accesibilida1d para turistas y usuarios locales.

Incrementar y eficientar los operativos de transporte en las terminales, a fin de garantizar orden, legalidad y seguridad en el servicio; implementar esquemas para reducir los tiempos de entrega de equipaje, incluyendo la revisión de condiciones laborales y salariales del personal involucrado en esta operación.

Dar seguimiento a operativos especiales previo al Mundial, con miras a reforzar la capacidad logística y de atención ante el aumento proyectado de visitantes.

En el tema de Migración, con intervención de Andrés Vidal, representante del INM y de Carlos Manuel Bandala González, titular de la Oficina de Representación del INM en Quintana Roo, se informó sobre buenas noticias en materia migratoria, destacando el incremento en filtros del INM, lo que permitirá agilizar el flujo de pasajeros internacionales.

La gobernadora Mara Lezama destacó que se trabaja de manera muy coordinada con Migración, especialmente ante la llegada del Mundial, por lo que sugirió mantener esta coordinación para agilizar procesos y brindar la mejor experiencia a los turistas, y el apoyo federal es clave para fortalecer la operación migratoria.

Mara Lezama destacó que estas reuniones buscan consolidar un trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno y el sector privado para mantener a Cancún como uno de los destinos turísticos más importantes del país y del continente, con servicios eficientes, seguros y competitivos ante la próxima temporada de alta afluencia y eventos internacionales de gran escala.