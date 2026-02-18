Supervisa Estefanía Mercado Mega Brigada de Servicios Públicos en Puerto Aventuras

Comparte esta Noticia

PUERTO AVENTURAS.- Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las familias y fortalecer la imagen urbana, la presidenta municipal Estefanía Mercado supervisó este martes las acciones realizadas como parte de la Mega Brigada de Servicios Públicos en distintos puntos de la alcaldía de Puerto Aventuras.

Acompañada por la secretaria de Servicios Públicos, Julieta Martín Azueta, y el alcalde Gilberto Gómez Martínez, la munícipe recorrió la calzada Puerto Maya, donde personal de Alumbrado Público llevó a cabo trabajos de mantenimiento y sustitución de luminarias.

“Estamos reforzando el alumbrado porque una calle bien iluminada es una calle más segura; aquí atendemos una demanda ciudadana y damos resultados concretos”, expresó durante la supervisión de estas labores.

Posteriormente, visitó el fraccionamiento Puerto Maya, donde brigadistas realizaron trabajos de bacheo para mejorar las condiciones de las vialidades, así como el desazolve de pozos de absorción.

“El bacheo no es solo una cuestión de imagen, es seguridad vial y bienestar para quienes transitan todos los días por estas calles”, señaló la presidenta municipal, al tiempo que destacó la importancia de atender reportes ciudadanos de manera oportuna.

Respecto al desazolve de pozos, subrayó que estas acciones forman parte de una estrategia preventiva: “Estamos limpiando y rehabilitando los pozos de absorción para evitar encharcamientos y proteger a las familias”.

Durante el recorrido, la edil también agradeció el trabajo realizado por las distintas áreas municipales durante los festejos del Carnaval, destacando que se logró un saldo blanco tanto en Playa del Carmen como en Puerto Aventuras.

“Hoy estamos recorriendo, supervisando y agradeciendo a todas y todos los que hicieron posible que nuestro Carnaval se viviera con alegría, orden y tranquilidad”, comentó Estefanía Mercado, quien aprovechó para saludar a vecinas y vecinos de la alcaldía.

En este contexto, reconoció el esfuerzo coordinado de Protección Civil, Seguridad Ciudadana, Servicios Públicos, Servicios Generales, DIF, Cultura, Turismo, Secretaría de Justicia Social, Desarrollo Económico y de todo el personal que trabajó de manera permanente.

“Así se construyen los grandes eventos y las buenas ciudades: con organización, coordinación y un profundo compromiso con nuestra gente. En Playa del Carmen sabemos celebrar, pero también sabemos cuidar”, afirmó.

Previamente, la presidenta municipal visitó el Centro de Salud de la localidad en compañía del alcalde y el secretario de Salud, José Antonio Uribe, donde se llevó a cabo una jornada de vacunación contra el sarampión, como parte de las acciones preventivas a favor de la salud pública.