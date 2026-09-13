Encabezan Mara Lezama y el Gral. Mondragón Rivero conmemoración del 179 aniversario de la Gesta Heroica de Chapultepec

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CHETUMAL.- La gobernadora Mara Lezama Espinosa y el General de Brigada DEM Fidel Mondragón Rivero encabezaron la ceremonia conmemorativa por el CLXXIX aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec, en un acto cívico-militar realizado en el monumento dedicado a los cadetes en esta capital.

La Gobernadora participó en los honores a la Bandera y en los distintos actos protocolarios para recordar a los jóvenes cadetes que defendieron el Castillo de Chapultepec durante la invasión estadounidense de 1847, el pase de la Lista de Honor, la Salva de Honor, la lectura del Exhorto del Heroico Colegio Militar, la Ofrenda Floral y el Toque de Silencio.

“Recordamos a una juventud que nos enseñó que hay momentos en la historia en los que la dignidad exige valentía. Y recordamos también que, sobre todo, México ha construido su libertad con el esfuerzo de generaciones enteras. La independencia, la defensa del territorio, la soberanía nacional y las grandes transformaciones de nuestra vida pública han tenido siempre un mismo protagonista: el pueblo de México”, expresó Mara Lezama.

Durante un mensaje, la gobernadora de Quintana Roo afirmó que honrar a los Niños Héroes significa también mirar a nuestras juventudes; “hoy ellas y ellos también son parte de la historia que estamos escribiendo. La Patria que heredamos debe ser cuidada, la soberanía merece ser defendida cada día, como lo hace nuestra Presidenta y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, Claudia Sheinbaum Pardo, y esa defensa significa construir un México con justicia, con bienestar, con educación, con oportunidades, con un profundo amor por esta identidad”.

En la ceremonia también estuvieron alumnas y alumnos de la escuela primaria “Aquiles Serdán” de Chetumal, quienes escucharon los nombres de los Niños Héroes: Del Heroico Colegio Militar, Teniente Juan de la Barrera, cadetes Juan Escutia, Agustín Melgar, Vicente Suárez, Fernando Montes de Oca, Francisco Márquez. De la Heroica Escuela Naval Militar, Teniente José Azueta y cadete Virgilio Uribe.

Como parte del programa, el general Fidel Mondragón Rivero dirigió las palabras alusivas a la conmemoración y posteriormente encabezó la Lista de Honor, la salva correspondiente y el exhorto del Heroico Colegio Militar.

Hizo un repaso por la historia del Heroico Colegio Militar, así como una cronología de la gesta de los Niños Héroes, y su evolución hasta nuestros días, en que las puertas se abrieron también para las mujeres, de tal manera que dentro de poco años egresarán las primeras mujeres con grado de general y estarán en condiciones de llegar a ser Secretarias de la Defensa Nacional.

E hizo un exhorto: Que continúen siendo los niños héroes de Chapultepec el referente ejemplar de nuestra historia que hace a México un país con absoluta soberanía. En las páginas del libro de la historia del Heroico Colegio Militar están escritas las hazañas y los actos heroicos que han realizado sus aguiluchos, siempre con lealtad, siempre con honor, siempre con valor, con disciplina y sacrificio, y todo ello por el honor de México.

La conmemoración del 179 aniversario de la Gesta Heroica de Chapultepec destacó el valor y el sacrificio de los cadetes que forman parte de uno de los episodios más emblemáticos de la historia nacional.