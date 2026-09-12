Mara Lezama refrenda su respaldo a Claudia Sheinbaum: “es firme, leal e irrestricto”

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CANCÚN.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció una inversión adicional de 2 mil millones de pesos para fortalecer el combate al sargazo en Quintana Roo, durante una concentración que reunió a más de 35 mil personas desde el malecón Tajamar hasta la avenida Bonampak.

Como parte de su gira nacional “Honestidad y Resultados”, la mandataria informó que los recursos serán destinados a una estrategia integral coordinada entre el Gobierno Federal, el Estado, los municipios y la Secretaría de Marina, que incluirá más embarcaciones y nuevas acciones para la recolección y manejo de la macroalga.

La gobernadora Mara Lezama Espinosa dio la bienvenida a Sheinbaum y destacó el respaldo federal recibido en seguridad, atención a pueblos originarios, salud, campo, vivienda e infraestructura.

“Este estado la recibe con enorme gratitud y con la certeza de que estamos viviendo un momento histórico, en donde tenemos claro que la transformación de la vida pública tiene sentido cuando transforma la vida de las personas, y que el dinero público es del pueblo y debe regresar al pueblo”, expresó.

Durante la presentación de los resultados de su administración en Quintana Roo, Sheinbaum informó que 486 mil 167 personas reciben alguno de los Programas para el Bienestar, con una inversión anual de 9 mil 241 millones de pesos.

Entre los beneficiarios se encuentran 116 mil 690 adultos mayores, 23 mil personas con discapacidad, 9 mil 551 jóvenes incorporados a Jóvenes Construyendo el Futuro y 60 mil 617 estudiantes de preparatoria que reciben la Beca Benito Juárez.

En el campo, 23 mil 706 pequeños productores reciben apoyos de Producción para el Bienestar, 27 mil 102 cuentan con fertilizantes gratuitos y 9 mil 489 forman parte de Sembrando Vida.

La presidenta destacó además un programa para construir 76 mil 200 Viviendas del Bienestar dirigidas a personas con ingresos inferiores a dos salarios mínimos.

Agregó que la reestructuración de créditos hipotecarios ha beneficiado a más de 200 mil familias quintanarroenses, mientras se avanza en la regularización de 20 mil escrituras.

En materia de infraestructura, señaló que continúa la construcción del Tren Maya de carga, cuya inauguración está prevista para el próximo año, además del Distribuidor Vial Kukulcán y la modernización del corredor hacia Isla Blanca.

A estos proyectos sumó las acciones de conservación de carreteras federales y el Puente Nichupté, recientemente inaugurado.

En educación, Sheinbaum reportó la construcción de dos nuevas preparatorias, cinco ampliaciones y ocho Bachilleratos Nacionales Margarita Maza, además del nuevo campus de la Universidad Nacional Rosario Castellanos en Playa del Carmen.

En salud, destacó los nuevos hospitales de Chetumal y Felipe Carrillo Puerto, la próxima Torre de Especialidades en Cancún y la habilitación de 187 consultorios de atención primaria para acercar servicios médicos y medicamentos gratuitos a las comunidades.

Mara Lezama sostuvo que estas inversiones reflejan la coordinación entre los gobiernos estatal y federal y reconoció el respaldo de Sheinbaum a Quintana Roo.

“En Quintana Roo hemos demostrado que el proyecto de nación de la Cuarta Transformación, que usted encabeza, transforma la vida cotidiana de cientos de miles de quintanarroenses”, afirmó.

Al concluir su intervención, Mara Lezama refrendó su respaldo firme, leal e irrestricto a la presidenta Claudia Sheinbaum y a su gobierno. “¡Es un orgullo caminar a su lado en este momento histórico para México!”, expresó.