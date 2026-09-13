Rafa Marín se suma al encuentro de Sheinbaum con simpatizantes de Morena en Malecón Tajamar

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CANCÚN.- Rafa Marín acompañó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante la presentación de su informe de resultados en el Malecón Tajamar de Cancún, donde destacó la inversión del Gobierno federal en Quintana Roo y el respaldo de la mandataria a la entidad.

Marín acudió como invitado al encuentro y durante la jornada coincidió con diferentes figuras políticas de Morena, entre ellas la senadora Anahí González, el diputado federal Humberto Aldana y los diputados locales Ricardo Velazco Rodríguez y Alberto Batún.

También estuvieron presentes Alexa Murguía, Eugenio Segura, Maribel Villegas y Ana Paty Peralta, identificados en el contexto político estatal como aspirantes rumbo al próximo proceso electoral.

Durante el evento, Marín saludó y se tomó fotografías con asistentes que se acercaron a su llegada y mientras permanecía en el Malecón Tajamar.

El morenista aprovechó la visita presidencial para destacar los recursos federales destinados al estado y consideró que existe un respaldo importante de Sheinbaum tanto para Quintana Roo como para la administración de la gobernadora Mara Lezama.

“Estamos viendo mucha inversión del gobierno federal y mucho apoyo de la presidenta a Quintana Roo y a la gobernadora; eso es bueno, quiere decir que Quintana Roo está en el corazón de la presidenta”, afirmó.

Marín destacó particularmente las inversiones federales en infraestructura y sostuvo que los proyectos desarrollados en la entidad representan oportunidades para impulsar su crecimiento.

También refrendó su respaldo al proyecto político encabezado por Sheinbaum, al señalar que su administración representa la continuidad del denominado “segundo piso” de la Cuarta Transformación.

Durante su intervención ante los asistentes, la Presidenta hizo un recuento de las obras y programas impulsados por su administración en Quintana Roo, entre ellos los apoyos sociales que, de acuerdo con las cifras presentadas durante el acto, benefician a cerca de medio millón de personas en el estado.

Marín consideró que la coordinación entre los gobiernos federal y estatal será determinante para mantener las inversiones y proyectos destinados a Quintana Roo.

Asimismo, sostuvo que continuará respaldando el proyecto de la Cuarta Transformación y destacó la cercanía mostrada por Sheinbaum durante su visita a Cancún.