Se dispara el sargazo: aumentará hasta 30% en el Caribe mexicano en este 2026

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TULUM.- La temporada de sargazo en el Caribe mexicano apunta a cerrar 2026 con más de 118 mil 900 toneladas, lo que representaría un incremento cercano al 30% respecto al año anterior, de acuerdo con estimaciones de especialistas.

En lo que va del año ya se han recolectado más de 25 mil toneladas de esta macroalga, más del doble de lo registrado en el mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaron alrededor de 10 mil toneladas.

Según explicó Esteban Amaro, coordinador de la red de monitoreo, la presencia de sargazo ha dejado de ser un fenómeno atípico para convertirse en una constante cada vez más intensa, con impactos tanto en los ecosistemas marinos como en la infraestructura turística de destinos del Caribe mexicano.

El especialista advirtió que este comportamiento está ligado al cambio climático, ya que el aumento de la temperatura del mar y otras condiciones favorecen el crecimiento de grandes volúmenes de biomasa.

Además, prevé un incremento general de entre 25 y 30% en comparación con 2025, con zonas como Mahahual bajo especial atención debido a que las corrientes marinas y los vientos dominantes tienden a concentrar el sargazo en la costa sur y central del estado.

El panorama anticipa una temporada compleja para el manejo de esta macroalga, con retos tanto ambientales como para la actividad turística en la región.