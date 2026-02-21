Entre el Gino y el Mencho

Comparte esta Noticia

Signos

Bueno, si la Presidenta decide ir sin la ralea verde y petista por su reforma electoral y opta por desaparecer las rémoras de ‘pluris’ y el grotesco desperdicio del financiamiento partidista bien podrían esperarse buenas nuevas en Quintana Roo, como que no habrá candidato morenista verde a la gubernatura, como que la campaña adelantada del candidato verde será por el Partido Verde y no por el de su camuflaje guinda, y como que el candidato guinda será el del partido de la Presidenta guinda.

¿Puede ser? ¿Está tomando por cuenta propia las riendas del país? Sólo falta que caiga o que haya caído el Mencho -y con él, más adelante, algunos de sus socios de la delincuencia política y de otros grupos criminales- para avanzar por ese rumbo de la regeneración nacional. A ver si es cierto.

SM