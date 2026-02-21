Trump oficializa arancel global del 10% tras ‘revés’ de la Corte

Comparte esta Noticia

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este viernes una orden ejecutiva para imponer un arancel global del 10 por ciento a productos extranjeros, apenas horas después de que la Corte Suprema de Estados Unidos invalidara varios de los gravámenes que había establecido el año pasado.

Aunque la medida aplica de manera general, quedarán exentos los productos que cumplan con las reglas del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), vigente entre los tres países.

Desde el Despacho Oval, Trump informó en redes sociales que el nuevo arancel entrará en vigor casi de inmediato y agradeció la atención al anuncio. De acuerdo con una hoja informativa de la Casa Blanca, la tarifa comenzará a aplicarse el 24 de febrero a las 12:01 a. m., hora de Washington.

Además de los bienes que cumplen con el T-MEC, la orden mantiene exenciones para ciertos productos agrícolas, en línea con disposiciones previas que habían sido anuladas por el máximo tribunal.

El mandatario fundamentó la nueva medida en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que le permite imponer aranceles de manera unilateral. No obstante, esta disposición fija un límite de 150 días para su vigencia, por lo que cualquier extensión requeriría la aprobación del Congreso, donde ha enfrentado resistencias incluso dentro del Partido Republicano.

Horas antes, la Corte Suprema resolvió, por seis votos contra tres, que el uso de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional para establecer los llamados aranceles “recíprocos” era ilegal. Trump había invocado esa legislación en abril pasado para imponer tarifas a decenas de socios comerciales, con tasas que iban del 10 al 50 por ciento.