Entrega Claudia Sheinbaum primeras 225 viviendas en Playa del Carmen

PLAYA DEL CARMEN.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, entregó la mañana de este sábado 29 de noviembre las primeras 225 unidades del programa Vivienda para el Bienestar en la unidad habitacional Edén Bienestar, en Playa del Carmen.

Estuvieron presentes en el evento la gobernadora Mara Lezama; la titular de Sedatu, Edna Vega; el director general del Infonavit, Octavio Romero; la vocal ejecutiva del Fovissste, Jabnely Maldonado, y el titular de Conavi, Rodrigo Chávez.

Igualmente tuvieron un lugar en el presidium las beneficiarias Cecilia Ventura, María Josefina Romero, María Angélica Ventura, Lira Patricia Ávila y Rosalba Herrera. A nombre de todas ellas Cecilia Ventura agradeció a la presidenta y la gobernadora por este apoyo para su economía.

En su discurso, Claudia Sheinbaum señaló que en su gobierno se han creado programas para el empoderamiento y reconocimiento del trabajo de las mujeres, como Pensiones Mujeres Bienestar, y la inclusión de las heroínas de la historia de México en las conmemoraciones cívicas.

En el caso de Viviendas del Bienestar, dijo que le daba mucho gusto que los ciudadanos cuenten ahora con un patrimonio que les permita cuidar su economía, pues pasarán de pagar miles de pesos de renta a mensualidades módicas que no afectan su economía.

“Estas llaves son para quienes sostienen el motor económico del estado”, dijo la gobernadora Mara Lezama, quien señaló a la presidenta que Quintana Roo comparte su visión de país de un futuro más justo para todas y todas.

Con estas viviendas, dijo, se entrega dignidad y un futuro cierto, con derechos para garantizar vidas que podrán crecer en armonía. Las viviendas entregadas tienen un costo promedio de 600 mil pesos.

Agradeció la coordinación con las instituciones federales y dijo que esto se traduce en resultados con responsabilidad; “el desarrollo deja de ser aspiración y se convierte en certeza. Playa del Carmen es parte importante de la economía del sureste, donde llegan trabajadores de todo el país en busca de una vida mejor”.

Edna Vega manifestó que en esta ocasión en Quintana Roo se dieron 497 liberaciones de hipotecas de Fovissste y 193 escrituras del Instituto de Suelo Sustentable.

Octavio Romero refrendó que la vivienda es un derecho, no una mercancía, y que con estas casas se busca crear condiciones que realmente mejoren la calidad de vida de las familias, financiamientos justos y pagables para que los trabajadores tengan la seguridad de un patrimonio propio.

Dijo que 800 mil derechohabientes serán beneficiados en el estado al cierre de este año y también se avanza en la entrega de escrituras. La meta de construcción de vivienda en Quintana Roo para este sexenio creció de manera importante y ahora serán 64 mil hogares, seis veces más de lo que se tenía contemplado en un inicio. De estás, 32 mil ya están contratadas.

La presidenta seguirá este día su gira por el estado con eventos privados en Cancún que incluyen la visita a la obra de la terminal de carga del Tren Maya, la cual permitirá, dijo, que baje el precio de los combustibles en la entidad.

