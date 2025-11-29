Encabezan Claudia Sheinbaum y Mara Lezama la Asamblea Pensión Mujeres Bienestar en Puerto Morelos

Comparte esta Noticia

PUERTO MORELOS.- Durante la asamblea Pensión Mujeres Bienestar que encabezó la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Puerto Morelos, la gobernadora Mara Lezama Espinosa expresó el respaldo de todas y decirle que no está sola en la lucha por el empoderamiento de la mujer mexicana.

Al dar la bienvenida en la asamblea realizada en el domo Cetina Gasca, la titular del Ejecutivo expresó que en la Cuarta Transformación se trabaja para nunca escuchar las frases “calladita te ves más bonita”, “si te vas, te quito a tus hijos”. “Nunca más escuchar esos adjetivos calificativos que nos han dañado a lo largo de muchos años”, expresó Mara Lezama.

La gobernadora de Quintana Roo destacó que con la Presidenta Claudia Sheinbaum las mujeres ya no tienen que esperar 65 años para tener su pensión; hoy ya la tienen desde los 60 años porque “tenemos una Presidenta que nos defiende, que protege a las mujeres, que somos prioridad”, puntualizó.

Ante las mujeres presentes en esta Asamblea, la Presidenta Claudia Sheinbaum expresó su satisfacción de estar con ellas, porque cuando las mujeres se juntan no hay nadie que las detenga. Por ello, citó que más de 3 millones de mujeres entre 60 y 64 años ya reciben su pensión, y al cumplir 65 en automático pasan a la Pensión del Adulto Mayor.

“Esto representa un reconocimiento a todas las mujeres, a su trabajo, a su doble aportación porque cuidan la casa, los hijos, y a veces hasta al marido. Es tiempo de reconocer a las mujeres mexicanas”, dijo la Presidenta de México.

Entre muchas acciones, informó que se creó la Cartilla de los Derechos de las Mujeres, del que 25 millones de ejemplares se han distribuido. Se construyen los Centros Libres para las Mujeres para que haya, cuando menos, uno en cada municipio del país, con psicólogas, abogadas y actividades distintas para su empoderamiento.

Afirmó Claudia Sheinbaum que también, en este gobierno de la Cuarta Transformación, se reconoce el valor de las mujeres en la historia. Hoy 18 mujeres son reconocidas por la fecha de su nacimiento, y en Palacio Nacional está el Museo de las Mujeres Heroicas.

Antes de despedirse, aseguró que estos son momentos de transformación de las mujeres mexicanas.

Por su parte, la titular de la Secretaría de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, pidió a las presentes difundir la Cartilla de los Derechos de las Mujeres, que sepan que existe una Red Nacional de Tejedoras de la Patria, y a seguir luchando por un país menos racista, menos clasista, y que nunca más una mujer se sienta sola.

Estuvieron en el presídium Leticia Ramírez, coordinadora de Asuntos Interinstitucionales; Carlos Torres Rosas, coordinador de los Programas de Bienestar; Blanca Merari Tziu, presidenta municipal de Puerto Morelos, y Marta Patricia, beneficiaria de la Pensión Mujeres y Bienestar.