Entrega Estefanía Mercado despensas a 600 familias en Villas del Sol

Comparte esta Noticia

PLAYA DEL CARMEN.- La presidenta municipal de Playa del Carmen, Estefanía Mercado, acompañada por la secretaria de Justicia Social y Participación Ciudadana, Deyanira Martínez Estrada, encabezó la entrega de los primeros apoyos alimentarios del programa Playa llena, corazón contento correspondientes al mes de octubre.

El evento se realizó en el segundo parque de Villas del Sol, donde se entregaron 600 paquetes alimentarios a familias previamente registradas en un padrón de poco más de 3 mil beneficiarios, quienes cada mes reciben el apoyo.

“En Playa del Carmen nadie se queda atrás. Con programas como ‘Playa llena, corazón contento’ reforzamos nuestro compromiso de llevar bienestar y prosperidad a cada rincón de nuestro municipio”, expresó Estefanía Mercado durante su mensaje, al realizar la entrega simbólica de paquetes alimentarios junto a beneficiarios del programa.

Durante la entrega, que se realizará del 24 al 29 de octubre, la secretaria Deyanira Martínez destacó que este programa forma parte de las acciones prioritarias impulsadas por la administración municipal para fortalecer el tejido social y mejorar la calidad de vida de las familias.

“Gracias al liderazgo de nuestra presidenta, este apoyo llega puntualmente cada mes a quienes más lo necesitan. Este gobierno escucha, atiende y cumple con hechos”, afirmó. En respuesta, familias beneficiarias expresaron su agradecimiento por la continuidad de este programa que contribuye directamente a la seguridad alimentaria.

El acto contó con la presencia del director del Sistema DIF Playa del Carmen, Jesús Rodríguez, en representación del presidente honorario Eduardo Asencio; el síndico municipal José Agustín Aguilar, y representantes de diversas dependencias municipales que colaboran en la logística, seguridad y bienestar de los asistentes.