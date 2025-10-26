Recorre Mara Lezama el rehabilitado parque De la Madre, en Chetumal

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- El emblemático parque De la Madre, en la colonia Campestre de esta capital, vuelve a brillar después de un intenso trabajo de rehabilitación para rescatarlo del abandono en que se encontraba, y que fue recorrido por la gobernadora Mara Lezama Espinosa.

Adoptado por el personal de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA), con el apoyo del programa de rescate de espacios públicos “Que Brille Chetumal”, se pintaron mil 200 metros del parque, se podaron 36 árboles endémicos, se rehabilitó todo el parque.

Mara Lezama destacó la importancia de la iluminación, así como el rescate del monumento a la Madre que, sin duda alguna, es parte de nuestra historia. Además, se colocaron botes de basura, se habilitaron los juegos infantiles.

“Es importantísimo disfrutarlo, pero también cuidarlo, así que vamos a estar muy pendientes. Estos parques no son para ingerir bebidas alcohólicas; si es así, el ciudadano puede marcar al 911 si alguien hace mal uso de los parques, que son para vivir una experiencia en familia, con las y los amigos, para hacer ejercicio porque los ejercitadores fueron rehabilitados también”, citó Mara Lezama.

Con la presencia de Óscar Rébora, titular de SEMA, así como de Eric Arcila, jefe de la Oficina de la Gobernadora, Mara Lezama aseguró que el equipo de la SEMA, cuyas oficinas están frente al parque, lo tendrá a su cargo.