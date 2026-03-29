Entrega Estefanía Mercado herramientas a personal de Zofemat para limpieza de playas

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PLAYA DEL CARMEN.- La presidenta municipal de Playa del Carmen, Estefanía Mercado, entregó 150 kits de herramientas y uniformes al personal de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat), como parte de las acciones para reforzar la limpieza de playas y la atención al sargazo.

El acto se llevó a cabo en Playa Fundadores, donde la munícipe reconoció la labor diaria de las cuadrillas encargadas de la recolección de esta alga que impacta de forma recurrente al Caribe mexicano.

Durante su intervención, destacó que hasta el momento se han recolectado 5 mil 538 toneladas de sargazo en el municipio, resultado del trabajo constante del personal operativo que, desde tempranas horas, mantiene en condiciones óptimas las playas.

Mercado subrayó que el cuidado del entorno natural es una responsabilidad compartida, por lo que hizo un llamado a la ciudadanía a sumarse a las acciones de conservación.

La entrega de estos insumos forma parte de una estrategia integral para fortalecer la capacidad de respuesta ante el recale de sargazo y mejorar las condiciones de trabajo del personal de Zofemat.

En el evento también participaron la secretaria de Medio Ambiente Sustentable y Cambio Climático, Kandy Joana Mendoza Ramírez, y el director de Zofemat, Irving Rafael Lili Madrigal.