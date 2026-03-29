Salgado Macedonio critica nepotismo en Morena

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CIUDAD DE MÉXICO.- El senador de Morena, Félix Salgado Macedonio, lanzó críticas hacia su propio partido al cuestionar las restricciones que le impedirían competir por la gubernatura de Guerrero, actualmente encabezada por su hija, Evelyn Salgado Pineda.

A través de un video difundido en redes sociales, el legislador acusó la existencia de prácticas de nepotismo dentro de Morena, incluso desde su dirigencia nacional encabezada por Luisa María Alcalde.

“Hay que ser derechos y legales. Estamos en contra del nepotismo, pues ningún familiar en el poder”, afirmó.

Sobre una eventual candidatura en 2027, Salgado Macedonio evitó confirmarlo y se limitó a señalar: “Yo nunca ando diciendo que quiero ser”. No obstante, reconoció que enfrenta un impedimento debido a que su hija ocupa actualmente la gubernatura del estado.

En ese sentido, expresó orgullo por el desempeño de la mandataria estatal, a quien consideró entre las mejor evaluadas del país.

El senador también señaló contradicciones internas en su partido y cuestionó el uso de seguridad por parte de algunos funcionarios, al afirmar que “cuando una persona es limpia, no necesita resguardo”.

Respecto a la reforma electoral discutida en el Senado, indicó que, aunque no fue aprobada en su totalidad, sí se lograron avances importantes, mientras que temas como la revocación de mandato quedaron pendientes.

Finalmente, explicó que las reformas sobre nepotismo y no reelección tendrían efectos constitucionales hasta 2030, aunque Morena ha planteado adelantar su aplicación al proceso electoral de 2027.