Entrega Mara Lezama apoyos para prevención de pie diabético

CHETUMAL.- Durante un evento realizado en territorio, en el Parque del Queso, la gobernadora Mara Lezama Espinosa entregó 122 kits de prevención de pie diabético, que incluye zapato ortopédico y plantilla ortopédica, así como 157 kits de control de diabetes e hipertensión, con glucómetro digital, tiras reactivas y baumanómetro digital, en coordinación con la Beneficencia Pública.

En esta jornada, en el que Quintana Roo se convierte en el primer estado en entregar herramientas para la prevención del pie diabético, fueron beneficiadas ciudadanas y ciudadanos quintanarroenses diagnosticados con diabetes de los municipios de Othón P. Blanco, 96, y 26 de Bacalar.

La titular del Ejecutivo informó que esto es posible porque este gobierno diferente, humanista con corazón feminista, combate la corrupción y ahora el dinero alcanza para más. Invitó a los beneficiarios a cuidar su salud, a prevenir males mayores, al tiempo que los felicitó y deseo mucha salud en esta temporada navideña.

Al explicar los alcances del programa, la directora general de la Beneficencia Pública, Claudia Gómez Verduzco, destacó que este trabajo se realiza en conjunto con el Sistema DIF, con un recurso que es del pueblo y que regresa al pueblo.

Dio a conocer que con el apoyo de personal de la SESA se logró la capacitación para el uso del equipo. Los kits contienen una plantilla computarizada y personalizada. Además, por instrucciones de la gobernadora Mara lezama se anexa un paquete de cuidado de la diabetes.

Por su parte, la presidenta honoraria del Sistema DIF, Verónica Lezama Espinosa afirmó que la prevención es esencial y ese es uno de los objetivos de este gobierno humanista con corazón feminista. Por eso, añadió que en estos kits encontrarán las herramientas para checar su diabetes.

Verónica Lezama agregó que se entregan plantillas digitalizadas. “Queremos que tengan una vida sana, queremos prevenir, pues el objetivo es claro, cuidar nuestra salud”.

Añadió que este programa de prevención de pie diabético es para recordarles que no están solos, están acompañados, y eso es posible gracias a la visión profundamente humana de la gobernadora Mara Lezama que en todos los días recuerda que gobernar es servir, que gobernar es tocar vidas y que el verdadero sentido de la transformación está en ayudar a quienes enfrentan las mayores dificultades.