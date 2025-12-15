Playa del Carmen aprueba presupuesto por más de 4 mil 500 mdp para 2026

Comparte esta Noticia

PLAYA DEL CARMEN.- Durante la Trigésima Primera Sesión Ordinaria de Cabildo, encabezada por la presidenta municipal Estefanía Mercado, el Ayuntamiento de Playa del Carmen aprobó el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2026 por un monto histórico de 4 mil 528 millones 466 mil 218 pesos.

“El futuro de Playa del Carmen se construye cuidando a su gente. En Playa del Carmen entendemos que gobernar no es solo responder al presente, sino anticiparnos al futuro, por ello, el presupuesto 2026 marca el rumbo de lo que viene: un gobierno que, después de una inversión histórica en infraestructura, pone ahora el acento en el bienestar de las familias”, señaló Estefanía Mercado.

El paquete presupuestal está diseñado para fortalecer el funcionamiento del gobierno municipal y garantizar servicios públicos de calidad, al tiempo que prioriza la inversión social, la seguridad, la infraestructura y los programas orientados a mejorar la calidad de vida de las familias playenses, especialmente de los sectores más vulnerables.

“El futuro de Playa del Carmen no se mide solo en calles y edificios, se mide en salud, en alimento, en oportunidades y en tranquilidad para su gente. Eso es para nosotros gobernar con visión, eso es gobernar pensando en el mañana”, dijo.

El Presupuesto de Egresos 2026 aprobado este día por el Cabildo de Playa del Carmen, es por un monto de 4 mil 528 millones 466 mil 218 pesos con un incremento absoluto de 183 millones 952 mil 124 pesos, lo que representa un incremento porcentual del 4 por ciento respecto al ejercicio anterior.

“El presupuesto crece de manera responsable, sin endeudar al municipio; no es un crecimiento inflado ni artificial; es un ajuste realista y prudente. Este incremento permite reorientar prioridades, fortalecer lo social y cuidar la estabilidad financiera, demostrando que, con orden y honestidad, el dinero alcanza”, señaló Estefanía Mercado.

Durante este año se realizó la inversión en obra pública más grande que haya hecho un gobierno municipal, incluso mayor a la que otros realizaron en todo su periodo de tres años. Esa base permite mirar hacia adelante con responsabilidad.

Por tal motivo, en 2026 se consolidará la obra pública con énfasis en parques, espacios públicos y vialidad, porque primero había que hacer lo que nunca se había hecho, explicó la presidenta municipal Estefanía Mercado.

Durante la sesión, las y los regidores coincidieron en que este presupuesto permitirá dar continuidad a los programas municipales, fortalecer áreas estratégicas del gobierno local y mantener una gestión responsable de los recursos públicos, con una visión centrada en el desarrollo social, la seguridad ciudadana y el crecimiento ordenado de Playa del Carmen.

“El objetivo es claro: que el crecimiento de Playa del Carmen no deje a nadie atrás. Este año el presupuesto tendrá su principal objetivo en fortalecer la economía familiar de nuestra gente”.

Como parte de los asuntos del orden del día, el Cabildo también aprobó el acuerdo para reformar y adicionar diversas disposiciones del Reglamento del Consejo para la Igualdad de Género, con el objetivo de robustecer las políticas públicas municipales orientadas a la inclusión, la equidad y la justicia social, consolidando un gobierno sensible y comprometido con los derechos de todas y todos.