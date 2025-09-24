Entrega Mara Lezama desayunador transformado en secundaria técnica 20 de Cancún

Comparte esta Noticia

CANCÚN.- Un desayunador transformado, limpio, digno, completamente renovado, entregó la gobernadora Mara Lezama Espinosa, junto con la presidenta honoraria del DIF Quintana Roo, Verónica Lezama Espinosa, en la escuela secundaria Técnica No. 20 “Rafael Ramírez Castañeda”, en Cancún, en donde cada estudiante podrá disfrutar sus alimentos con tranquilidad, un lugar que refleja cuidado, respeto y mucho amor.

De un espacio en malas condiciones, con pisos dañados, paredes descuidadas, luminarias inservibles y ventiladores oxidados, se transformó en un desayunador cómodo, en orden y seguro como resultado del trabajo conjunto del Sistema DIF Quintana Roo, encabezado por la presidenta honoraria Verónica Lezama Espinosa; de la SEQ, la SEOP y el IFEQROO.

“Hoy el cambio se nota. ¡Miren qué bonito quedó! Retiramos los pisos dañados y colocamos nuevos de cerámica, pintamos la fachada y los interiores, rehabilitamos las dos puertas de herrería de la cocina y la bodega, reemplazamos las luminarias por unas nuevas, cambiamos los ventiladores y revisamos la instalación eléctrica”, explicó la Gobernadora.

Durante una visita al lugar y con la presencia de maestras, maestros, padres y madres de familia, pero principalmente de los alumnos, la gobernadora Mara Lezama explicó que esto es posible porque en este gobierno diferente, humanista con corazón feminista, los recursos del pueblo se administran con transparencia y se combate la corrupción, lo que permite que el dinero del pueblo alcance para más.

“En este gobierno humanista con corazón feminista tenemos claro que la justicia social se construye con hechos, y este desayunador es un ejemplo; aquí sembramos bienestar y futuro, porque lo más valioso que tenemos son nuestras niñas, nuestros niños y nuestras juventudes” precisó la Gobernadora.