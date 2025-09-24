Impulsa DIF Municipal alianza educativa para transformar Playa del Carmen

Comparte esta Noticia

PLAYA DEL CARMEN.- Con la visión de impulsar nuevas oportunidades de crecimiento académico y social, el DIF Playa del Carmen, encabezado por su presidente honorario Eduardo Asencio, firmó un convenio de colaboración con la Universidad Aztlán, Campus Playa del Carmen.

Este acuerdo permitirá que estudiantes de la institución realicen su servicio social y prácticas profesionales en distintas áreas del DIF, al tiempo que los colaboradores del organismo podrán acceder a programas educativos de calidad con beneficios y descuentos especiales.

Durante la firma, Eduardo Asencio destacó la relevancia de esta alianza:

“La inclusión y el desarrollo social se construyen con acciones. Con este convenio contaremos con el talento y compromiso de los estudiantes para fortalecer nuestras labores diarias, y al mismo tiempo ellos adquirirán experiencia real que enriquecerá su formación profesional. Es un ganar-ganar para la comunidad”.

Asimismo, anunció que como parte del acuerdo se ofrecerán pláticas y ponencias para los jóvenes sobre temas clave como seguridad social, prevención del trabajo infantil, trata de personas y bienestar laboral, conforme a la NOM-035.

Por su parte, el rector de la Universidad Aztlán, Jesús de Miguel Papacostas, subrayó que se trata de un convenio de doble beneficio:

“Nuestros estudiantes tendrán un espacio para aplicar sus conocimientos y aportar al desarrollo social de Playa del Carmen, mientras que los colaboradores del DIF podrán acceder a programas académicos que fortalecerán su preparación profesional”.

La firma del convenio se llevó a cabo en la Sala de Juntas del DIF Playa del Carmen, con la participación de Eduardo Asencio y Miguel Castro, oficial mayor del organismo; así como del rector Jesús de Miguel Papacostas y la directora del plantel, Ileana Granados, en representación de la Universidad Aztlán.