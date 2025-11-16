Entrega Mara Lezama el Parque Antorchista de Chetumal completamente rehabilitado

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- Con un exhorto para que las familias disfruten de su parque totalmente rehabilitado, la gobernadora Mara Lezama Espinosa entregó los trabajos de rescate del Parque Antorchista, que forma parte de los espacios públicos que fortalecen la vida comunitaria en Chetumal.

“Para que lo disfruten las familias están aquí los juegos infantiles, la cancha de básquetbol, las banquetas, todo completamente rehabilitado, todo pintado, iluminado, el domo, las áreas verdes podadas” expresó la titular del Ejecutivo.

Explicó que esto es posible porque el dinero del pueblo regresa al pueblo y si se combate la corrupción como lo hace este gobierno humanista con corazón feminista alcanza para más.

Con esta rehabilitación, a través del programa “Que Brille Chetumal”, el Gobierno del Estado impulsa el rescate urbano y social, promoviendo entornos limpios, iluminados y seguros que favorecen la unión familiar y la cohesión social. Los trabajos fueron realizados por el equipo de la Secretaría de Salud (SESA), encabezada por Flavio Carlos Rosado, como parte del compromiso de atender las necesidades de la población y contribuir al bienestar integral de las familias chetumaleñas.

Esta rehabilitación beneficia directamente a más de mil 100 habitantes de la zona, quienes ahora cuentan con un lugar digno y seguro para convivir, ejercitarse y disfrutar actividades al aire libre.

Entre las acciones realizadas destacan la pintura en el área de cancha de baloncesto, el recubrimiento y rehabilitación de rampas de acceso para personas con silla de ruedas, la rehabilitación de luminarias y cableado eléctrico, así como la limpieza general, recolección de basura y poda de áreas verdes.

La gobernadora Mara Lezama reconoció el esfuerzo del equipo del programa “Que Brille Chetumal” por transformar y recuperar, quienes con compromiso y dedicación han contribuido a rehabilitar los parques y espacios públicos de la capital, devolviéndoles vida y funcionalidad.

Con esta entrega, el Parque Antorchista vuelve a brillar gracias al trabajo conjunto entre gobierno y ciudadanía. Cada acción refleja el compromiso de transformar Chetumal con espacios dignos, seguros y llenos de vida.

Al concluir el recorrido Mara Lezama hizo una atenta invitación a todas y todos los chetumaleños a mantener el parque limpio, conservar sus instalaciones y utilizar los códigos QR para reportar cualquier daño o necesidad, fortaleciendo así la corresponsabilidad y el cuidado de los espacios que pertenecen a todas y todos.

Durante el recorrido por las instalaciones del parque, la gobernadora estuvo acompañada por Adrián Díaz Villanueva, oficial mayor; Nabil Eljure Terrazas, subsecretario de Gobierno de la SEGOB; Juan Miguel Ríos Rodríguez, director general de Administración de Bienes y Servicios; y Gerardo Coba Novelo, director de Servicios y Apoyo Logístico.