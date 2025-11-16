Aprueba Cabildo creación de la Dirección de Vivienda y Regularización de Playa del Carmen

Comparte esta Noticia

PLAYA DEL CARMEN.- El Cabildo de Playa del Carmen, presidido por la presidenta municipal Estefanía Mercado, aprobó por unanimidad el viernes 14 de noviembre la creación de la Dirección de Vivienda y Regularización de la Propiedad, área destinada a brindar certeza jurídica a las familias del municipio.

Al respecto, la alcaldesa señaló que el nacimiento de esta dependencia responde a una añeja demanda de las familias que buscan seguridad jurídica sobre su patrimonio.

“Compraron terrenos sin saber si realmente tenían dueño, confiaron en intermediarios que no representaban a nadie y quedaron expuestos a fraudes, abusos y mentiras. Esa es una injusticia histórica que no podemos permitir que siga ocurriendo”, afirmó.

Por tal motivo, Estefanía Mercado señaló que, con este paso, el municipio pondrá fin a los abusos relacionados con la venta irregular de tierras en Playa del Carmen.

“Hoy, con responsabilidad, con humanismo y de la mano de la cuarta transformación, decimos con absoluta claridad que en Playa del Carmen esto se acabó”, sentenció durante la Vigésima Octava Sesión de Cabildo, que tuvo lugar en el salón Leona Vicario del nuevo palacio municipal.

En este sentido, la presidenta municipal explicó que la nueva dirección ofrecerá orientación oficial, acompañamiento legal y trámites ordenados, para que las familias accedan a documentos formales y rutas claras de regularización.

“Aquí no vamos a permitir que nadie engañe al pueblo. El patrimonio de una familia es sagrado y no se negocia”, sentenció.

Por otro lado, el Cabildo aprobó la Ley de Ingresos del Municipio de Playa del Carmen, para el ejercicio fiscal 2026, misma que será turnada a la XVIII Legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo, junto con la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se reforman, derogan y adicionan disposiciones de la Ley de Hacienda del Municipio, para su análisis, revisión y posible aprobación.

Los ingresos estimados para 2026, por el orden de los 4 mil 500 millones de pesos, serán impulsados por la actualización de tablas catastrales, el ajuste del Impuesto Predial, la regulación de rentas vacacionales y la aplicación completa del Derecho de Saneamiento Ambiental, expuso en entrevista por separado el tesorero municipal, Javier Regalado Hendricks.