Entrega Mara Lezama kits de herramientas a delegadas y delegados de Lázaro Cárdenas para servicio de sus comunidades

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KANTUNILKÍN.- Delegadas, delegados y alcaldes de localidades y comunidades de Lázaro Cárdenas recibieron de la gobernadora Mara Lezama Espinosa kits de herramientas que servirán para dar mantenimiento a los parques y mejorar los espacios de sus comunidades.

Acompañada del presidente municipal Nivardo Mena Villanueva, la titular del Ejecutivo destacó que se trata de una entrega directa, objetivo de este gobierno diferente, honesto, que trabaja directamente en territorio con la gente, con recursos que son del pueblo que regresan al pueblo.

Los kits de herramientas entregadas consisten en: cinco picos cabeza de 5 libras con mango, cinco rastrillos recto 16 dientes, pala cuadrada, puño y mango, una podadora con motor a gasolina y una desbrozadora.

Después de la entrega, la gobernadora de Quintana Roo afirmó que con el trabajo coordinado, el combate a la corrupción y finanzas sanas se puede atender las necesidades de la gente, de forma directa, objetivo de este gobierno diferente, honesto y transparente.

En este evento estuvieron la secretaria de Gobierno, Cristina Torres Gómez; el titular de la Sedetus, José Alberto Alonso Ovando; el titular de la Sedarpe, Jorge Aguilar Osorio, y el de la Seop, José Rafael Lara Díaz.